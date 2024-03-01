https://1prime.ru/20240301/845810392.html

СМИ: Франция может разрешить спецназу пересекать границу Украины

СМИ: Франция может разрешить спецназу пересекать границу Украины - 01.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Франция может разрешить спецназу пересекать границу Украины

Париж намеревается поставить перед Москвой "стратегическую дилемму", отправив западных солдат на Украину, пишет Le Monde со ссылкой на источники. | 01.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Париж намеревается поставить перед Москвой "стратегическую дилемму", отправив западных солдат на Украину, пишет Le Monde со ссылкой на источники.По информации издания, французские власти "молчаливо признавали", что на украинской территории присутствует спецслужбы страны. Сотрудники разведки всех сторонников киевского режима находятся на Украине, подтвердил украинский дипломат.При этом, как отмечает Le Monde, отряды специального назначения, бойцы которых не являются сотрудниками спецслужб и подчиняются Генштабу Вооруженных сил, никогда не пересекали границу Украины. Они обучают украинских военных на приграничных территориях.Правительство Франции рассматривает возможность небольшому числу инструкторов пересекать границу.Ранее Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. Такое же заявление сделал и Государственный департамент США. При этом официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер подчеркнул, что каждая страна сама решит, отправлять ли военных на Украину, а шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Киева в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.

https://1prime.ru/20240301/845810116.html

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франция, россия, украина