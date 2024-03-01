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Байден подписал краткосрочный бюджет правительства - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Байден подписал краткосрочный бюджет правительства
Байден подписал краткосрочный бюджет правительства - 01.03.2024, ПРАЙМ
Байден подписал краткосрочный бюджет правительства
Американский лидер подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать шатдауна, заявил Белый дом. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T22:32+0300
2024-03-01T22:32+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Американский лидер подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать шатдауна, заявил Белый дом.Нынешние сроки финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая мера продлевает их до 8 и 22 марта соответственно. Законодатели из обеих партий ранее договорились о шести законопроектах, предусматривающих финансирование различных направлений работы правительства: наука, торговля, энергетика, транспорт, военное строительство и другие.Шесть других законопроектов, в том числе об ассигнованиях на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, должны доработать.Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. Вопрос о шатдауне ставился уже дважды — в ноябре 2023 года и в январе текущего.
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сша, шатдаун
США, шатдаун
22:32 01.03.2024
 
Байден подписал краткосрочный бюджет правительства

Белый дом: Байден подписал краткосрочный бюджет правительства, чтобы избежать шатдауна

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Американский лидер подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать шатдауна, заявил Белый дом.
Нынешние сроки финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая мера продлевает их до 8 и 22 марта соответственно.
Законодатели из обеих партий ранее договорились о шести законопроектах, предусматривающих финансирование различных направлений работы правительства: наука, торговля, энергетика, транспорт, военное строительство и другие.
Шесть других законопроектов, в том числе об ассигнованиях на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, должны доработать.
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. Вопрос о шатдауне ставился уже дважды — в ноябре 2023 года и в январе текущего.
 
СШАшатдаун
 
 
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