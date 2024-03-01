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В Сарагосе столкнулись полиция и фермеры, заблокировавшие парламент

В Сарагосе столкнулись полиция и фермеры, заблокировавшие парламент - 01.03.2024, ПРАЙМ

В Сарагосе столкнулись полиция и фермеры, заблокировавшие парламент

Агенты национальной полиции Испании применили силу против протестующих фермеров, перекрывших проход к дворцу Паласио-де-Ла-Альяферия, где в эту пятницу... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T22:49+0300

2024-03-01T22:49+0300

2024-03-01T22:49+0300

испания

фермеры

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МАДРИД, 1 мар - ПРАЙМ. Агенты национальной полиции Испании применили силу против протестующих фермеров, перекрывших проход к дворцу Паласио-де-Ла-Альяферия, где в эту пятницу проходило пленарное заседание парламента автономного сообщества Арагон, передает газета El Pais. По информации издания, как минимум одного демонстранта увезли на машине скорой помощи. Против десятков фермеров была применена сила сотрудниками полиции, которые использовали свои дубинки, чтобы не допустить аграриев к входной двери дворца. При этом власти отметили, что данная акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе не была санкционирована местными властями, пишет газета. Однако на данный момент в СМИ нет информации о задержаниях протестующих. Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в Испании, так и в других странах ЕС. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать всё новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали остановить переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

https://1prime.ru/20240301/france-845783485.html

испания

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испания, фермеры