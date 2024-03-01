https://1prime.ru/20240301/845810933.html

Курс продолжит искать баланс немного выше 90 рублей за доллар

Курс продолжит искать баланс немного выше 90 рублей за доллар - 01.03.2024, ПРАЙМ

Курс продолжит искать баланс немного выше 90 рублей за доллар

Курс российской валюты на завершившейся рабочей неделе преимущественно повышался против основных валют, торгующихся на Московской бирже. Таким образом, валюта... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T23:19+0300

2024-03-01T23:19+0300

2024-03-01T23:24+0300

рынки

рубль

мнения аналитиков

https://1prime.ru/img/sharing/article/845810933.jpg?1709324640

МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Курс российской валюты на завершившейся рабочей неделе преимущественно повышался против основных валют, торгующихся на Московской бирже. Таким образом, валюта РФ после двух недель ослабления, как мы и ожидали, отскочила вверх. При этом инвалюты провели неделю в расширившихся диапазонах: по доллару – это 90,52-93,36 рубля, по юаню: 12,52-12,88 рубля, по евро: 98,31-100,79 рубля.Таким образом, завершение длинных выходных в России, во время которых не случилось санкций на основную биржевую инфраструктуру страны, ознаменовалось откатом вниз курсов инвалют, которые росли на этих санкционных рисках перед длинными выходными.В пользу рубля все-таки сыграл и пик налоговых платежей февраля, когда экспортеры нарастили продажу инвалюты для рублевых перечислений в бюджет.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю упал на 1,18 рубля до 91,67 рубля, юаня — на 14 копеек до 12,67 рубля, евро - на 1,11 рубля до 98,91 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели осталась в районе 7,75 тысячи против, как и неделей ранее.РУБЛЬ ПЕРЕВАРИЛ САНКЦИИ И ОПЕРСЯ НА НАЛОГИРубль начал рабочую неделю ростом против основных валют на Мосбирже. Санкционные риски западных стран не реализовались в худшем варианте, что вернуло стабильность на российские валютные торги.Игроки рынка перед длинными выходными покупали валюту, опасаясь рисков введения ограничений на НКЦ (Национальный клиринговый центр, входящий в группу Мосбиржи). Однако этот риск не реализовался, и эта валюта вернулась на рынок - на продажу.В середине недели курс рубля уверенно прибавлял к основным валютам, именно на среду выпал единый день уплаты налогов февраля. По оценкам экспертов, они могут оставить около 2,8 триллиона рублей.Минфин разместил в среду ОФЗ на 52,7 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 87,8 миллиарда. Это также поддержало спрос на валюту РФ.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль провел в активной фазе роста к основным валютам, однако в пятницу валюта РФ скорректировалась вниз после нескольких сессий роста.Между тем, по мере приближения (в конце апреля) сроков окончания обязательной продажи выручки экспортерами, усиливается голос представителей правительства, намеревающихся ее продлить.Так, министр финансов России Антон Силуанов связал стабилизацию курса рубля с введением требования об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров и считает целесообразным сохранение этого инструмента в период санкций и замороженных российских резервов.Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что правительство РФ взяло в проработку озвученные бизнесом вопросы по продаже валютной выручки, продолжит взаимодействовать с экспортерами; в целом считает, что данный механизм показал свою эффективность. Наша задача – обеспечить фондирование импорта, резюмировал Белоусов.Еще одним фактором поддержки рубля выступают сообщения о том, что участники заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора.Между тем, на валютном рынке отмечается дефицит юаней, который регулятор старается гасить. Так, ЦБ РФ в рамках операций "валютный своп" продал в феврале 38,5 миллиарда юаней на 487,15 миллиардов рублей.В целом же, несмотря на традиционное ослабление в начале месяца, рубль может поискать поддержку в обязательной продаже выручки экспортерами и жесткой ДКП Центробанка РФ. Важным моментом для курсообразования может стать сокращение суммарных продаж юаней ЦБ РФ, поскольку Минфин в марте может нарастить покупку валюты в ФНБ (вплоть до объема продаж регулятором – 11,8 миллиарда рублей в эквиваленте).В итоге доллар вряд ли опуститься ниже 90 рублей, однако и существенного его роста пока не ожидается.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Дмитрий Майоров https://1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Дмитрий Майоров https://1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рынки, рубль, мнения аналитиков