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"Мы с вами понимаем". Зеленский оценил шансы ВСУ удержать Харьков - 01.03.2024, ПРАЙМ
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"Мы с вами понимаем". Зеленский оценил шансы ВСУ удержать Харьков
"Мы с вами понимаем". Зеленский оценил шансы ВСУ удержать Харьков - 01.03.2024, ПРАЙМ
"Мы с вами понимаем". Зеленский оценил шансы ВСУ удержать Харьков
Украинская армия не сможет удержать Харьков, если у военных не выйдет оттеснить от города Вооруженные Силы России, сообщил Владимир Зеленский. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T23:41+0300
2024-03-01T23:41+0300
россия
украина
харьков
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Украинская армия не сможет удержать Харьков, если у военных не выйдет оттеснить от города Вооруженные Силы России, сообщил Владимир Зеленский."Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно", — указал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Слова Зеленского приводит РИА Новости.Российские военные за последнюю неделю февраля нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины, занимавшимся производством дронов, арсеналам и базам горючего, указало Минобороны.ВС России в ходе той же недели продвинулись на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Под контроль взяты населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.Потери ВСУ составили порядка 7,1 тысячи военнослужащих, 39 танков, в том числе американский Abrams. За неделю сбиты два украинских МиГ-29, один Су-25. C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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россия, украина, харьков
РОССИЯ, УКРАИНА, ХАРЬКОВ
23:41 01.03.2024
 
"Мы с вами понимаем". Зеленский оценил шансы ВСУ удержать Харьков

Зеленский: если военные не оттеснят россиян, ВСУ будет сложно защитить Харьков

© Фото : Unsplash/LinaХарьков, Украина
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© Фото : Unsplash/Lina
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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Украинская армия не сможет удержать Харьков, если у военных не выйдет оттеснить от города Вооруженные Силы России, сообщил Владимир Зеленский.
"Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно", — указал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Слова Зеленского приводит РИА Новости.
Российские военные за последнюю неделю февраля нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины, занимавшимся производством дронов, арсеналам и базам горючего, указало Минобороны.
ВС России в ходе той же недели продвинулись на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Под контроль взяты населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.
#Танки Т-90А - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
На Украине рассказали, как Россия победила элитный отряд спецназа ВСУ
Вчера, 19:14
Потери ВСУ составили порядка 7,1 тысячи военнослужащих, 39 танков, в том числе американский Abrams. За неделю сбиты два украинских МиГ-29, один Су-25. C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
РОССИЯУКРАИНАХАРЬКОВ
 
 
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