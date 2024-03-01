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ЦБ отметил снижение объема сомнительных операций по выводу средств за рубеж

ЦБ отметил снижение объема сомнительных операций по выводу средств за рубеж - 01.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил снижение объема сомнительных операций по выводу средств за рубеж

Объемы сомнительных операций - обналичивание и вывод средств за рубеж через российские банки - в прошлом году снизились на 12%, заявила глава Банка России... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T13:47+0300

2024-03-01T13:47+0300

2024-03-01T13:55+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Объемы сомнительных операций - обналичивание и вывод средств за рубеж через российские банки - в прошлом году снизились на 12%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Кратко остановлюсь на теме ПОД/ФТ (противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма - ред.). Объемы подозрительных операций по обналичиванию и выводу денег за рубеж, по нашей оценке, в прошлом году снизились на 12%. Это результаты нашей надзорной работы, и работы банков, и обмена информацией о высокорискованных клиентах через платформу ЗСК ("Знай своего клиента" - ред.)", - заявила она, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России.

https://1prime.ru/20240301/845785105.html

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