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ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка в начале 2024 года - 01.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка в начале 2024 года
ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка в начале 2024 года - 01.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка в начале 2024 года
Второй отзыв лицензии у банков в РФ в начале года не означает начало расчистки сектора, это точечные меры регулятора, заявил журналистам первый зампред Банка... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:08+0300
2024-03-01T17:34+0300
банк россии
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банки
отзыв лицензии
новости
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Второй отзыв лицензии у банков в РФ в начале года не означает начало расчистки сектора, это точечные меры регулятора, заявил журналистам первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи ЦБ с банкирами, организованный АБР."Нет", - сказал он в ответ на вопрос, не означают ли отзывы лицензий начало расчистки сектора."Это точечная (мера - ред.). Так получилось. Полтора года мы не отзывали не потому, что у нас был какой-то мораторий… Никто поводов не давал", - добавил он.
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россия, банки, отзыв лицензии, новости
Банк России, РОССИЯ, Банки, отзыв лицензии, Новости
17:08 01.03.2024 (обновлено: 17:34 01.03.2024)
 
ЦБ прокомментировал второй отзыв лицензии у банка в начале 2024 года

Тулин: отзыв лицензии у банков РФ в начале этого года не означает начало расчистки сектора

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Второй отзыв лицензии у банков в РФ в начале года не означает начало расчистки сектора, это точечные меры регулятора, заявил журналистам первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи ЦБ с банкирами, организованный АБР.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Эксперт допустил новые отзывы лицензий у российских банков
28 февраля, 19:59
"Нет", - сказал он в ответ на вопрос, не означают ли отзывы лицензий начало расчистки сектора.
"Это точечная (мера - ред.). Так получилось. Полтора года мы не отзывали не потому, что у нас был какой-то мораторий… Никто поводов не давал", - добавил он.
 
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