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Великобритания начала готовить солдат к позиционной войне, пишут СМИ

Великобритания начала готовить солдат к позиционной войне, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ

Великобритания начала готовить солдат к позиционной войне, пишут СМИ

Армия Великобритании приступила к подготовке своих военнослужащих к позиционным боям на фоне конфликта на Украине, передает издание Business Insider. | 01.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Армия Великобритании приступила к подготовке своих военнослужащих к позиционным боям на фоне конфликта на Украине, передает издание Business Insider."Наблюдая за боевыми действиями между Россией и Украиной, британская армия уделяет особое внимание подготовке к позиционной войне", — сказано в публикации.Подполковник Уилсон, отвечающий за обучение на полигоне, рассказал Business Insider, что Великобритания активно изучает войну в окопах. "Очевидно, позиционная война существует уже более полувека <...> в некоторых кругах она была предана забвению, однако теперь она снова в центре внимания, особенно, когда существует серьезная угроза беспилотников", - заявил изданию Уилсон.В публикации отмечается, что Великобритания стала пионером окопной войны в ходе Первой мировой войны, так как те годы кровопролитного конфликта с Германией стоили ей сотен тысяч погибших солдат.В издании также подчеркнули, что БПЛА стали отличительной чертой конфликта на Украине, они контролируют поле боя настолько полно, что солдатам часто трудно передвигаться, не попадая под обстрел.Запад все чаще высказывает идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, но в Кремле утверждают, что Россия не представляет угрозы, однако будет реагировать на действия, опасные для ее интересов.Москва также обеспокоена активностью НАТО у западных границ и требует равноправного диалога, отказываясь от милитаризации континента.

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