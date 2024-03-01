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Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России
Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России - 01.03.2024, ПРАЙМ
Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России
Британские военные специалисты находились на Украине и помогали ВСУ готовить удары ракетами Storm Shadow по территории России, следует из расшифровки разговора... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T14:26+0300
2024-03-01T14:37+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Британские военные специалисты находились на Украине и помогали ВСУ готовить удары ракетами Storm Shadow по территории России, следует из расшифровки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, которой поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Нам необходимо представлять, что они (украинцы - ред.) могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолеты. Системы не настолько сильно различаются, их можно использовать и для Taurus", - сказано в тексте.Ко всему прочему, один из немецких офицеров отметил, что британцы всегда имеют определенное количество людей на местах.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что в ее распоряжении есть аудиозапись, где высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Она рассказала, что на 40-минутной аудиозаписи есть упоминание и о военных США и Британии, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Кроме того, наличие западных спецназовцев на Украине не вызывает удивления, так как это стало обычной практикой, отмечал ранее депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.
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россия, великобритания, украина, новости
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Новости
14:26 01.03.2024 (обновлено: 14:37 01.03.2024)
 
Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России

Симоньян: британские военные специалисты помогли ВСУ готовить удары Storm Shadow по России

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Британские военные специалисты находились на Украине и помогали ВСУ готовить удары ракетами Storm Shadow по территории России, следует из расшифровки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, которой поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Нам необходимо представлять, что они (украинцы - ред.) могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолеты. Системы не настолько сильно различаются, их можно использовать и для Taurus", - сказано в тексте.
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10:14
Ко всему прочему, один из немецких офицеров отметил, что британцы всегда имеют определенное количество людей на местах.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что в ее распоряжении есть аудиозапись, где высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Она рассказала, что на 40-минутной аудиозаписи есть упоминание и о военных США и Британии, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Кроме того, наличие западных спецназовцев на Украине не вызывает удивления, так как это стало обычной практикой, отмечал ранее депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.
 
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