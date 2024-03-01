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Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России

Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России - 01.03.2024, ПРАЙМ

Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России

Британские военные специалисты находились на Украине и помогали ВСУ готовить удары ракетами Storm Shadow по территории России, следует из расшифровки разговора... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T14:26+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Британские военные специалисты находились на Украине и помогали ВСУ готовить удары ракетами Storm Shadow по территории России, следует из расшифровки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, которой поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Нам необходимо представлять, что они (украинцы - ред.) могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолеты. Системы не настолько сильно различаются, их можно использовать и для Taurus", - сказано в тексте.Ко всему прочему, один из немецких офицеров отметил, что британцы всегда имеют определенное количество людей на местах.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что в ее распоряжении есть аудиозапись, где высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Она рассказала, что на 40-минутной аудиозаписи есть упоминание и о военных США и Британии, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Кроме того, наличие западных спецназовцев на Украине не вызывает удивления, так как это стало обычной практикой, отмечал ранее депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.

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