https://1prime.ru/20240301/britain-845787070.html
Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России
Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России - 01.03.2024, ПРАЙМ
Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России
Британские военные специалисты находились на Украине и помогали ВСУ готовить удары ракетами Storm Shadow по территории России, следует из расшифровки разговора... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T14:26+0300
2024-03-01T14:26+0300
2024-03-01T14:37+0300
россия
великобритания
украина
новости
https://1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Британские военные специалисты находились на Украине и помогали ВСУ готовить удары ракетами Storm Shadow по территории России, следует из расшифровки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, которой поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Нам необходимо представлять, что они (украинцы - ред.) могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолеты. Системы не настолько сильно различаются, их можно использовать и для Taurus", - сказано в тексте.Ко всему прочему, один из немецких офицеров отметил, что британцы всегда имеют определенное количество людей на местах.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что в ее распоряжении есть аудиозапись, где высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Она рассказала, что на 40-минутной аудиозаписи есть упоминание и о военных США и Британии, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Кроме того, наличие западных спецназовцев на Украине не вызывает удивления, так как это стало обычной практикой, отмечал ранее депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.
https://1prime.ru/20240301/845763382.html
великобритания
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, украина, новости
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Новости
Бундесвер привлекал британцев к подготовке удара по России
Симоньян: британские военные специалисты помогли ВСУ готовить удары Storm Shadow по России
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Британские военные специалисты находились на Украине и помогали ВСУ готовить удары ракетами Storm Shadow по территории России, следует из расшифровки разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера, которой поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Нам необходимо представлять, что они (украинцы - ред.) могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow. Англичане были там и оснастили самолеты. Системы не настолько сильно различаются, их можно использовать и для Taurus", - сказано в тексте.
Захарова отреагировала на аудиозапись беседы офицеров бундесвера
Ко всему прочему, один из немецких офицеров отметил, что британцы всегда имеют определенное количество людей на местах.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что в ее распоряжении есть аудиозапись, где высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Она рассказала, что на 40-минутной аудиозаписи есть упоминание и о военных США и Британии, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Кроме того, наличие западных спецназовцев на Украине не вызывает удивления, так как это стало обычной практикой, отмечал ранее депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.