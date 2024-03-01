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Никто в России не пытался обратить Карлсона в свою веру, заявил Песков

Никто в России не пытался обратить Карлсона в свою веру, заявил Песков - 01.03.2024, ПРАЙМ

Никто в России не пытался обратить Карлсона в свою веру, заявил Песков

Ни у кого в России не было планов обратить американского журналиста Такера Карлсона в свою веру, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T13:50+0300

2024-03-01T13:50+0300

2024-03-01T14:04+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Ни у кого в России не было планов обратить американского журналиста Такера Карлсона в свою веру, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете, Такер Карлсон - он американский журналист, и у него свое мировоззрение, с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен. И сам тот факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру. Это было бы глупо. И ни у кого таких намерений не было", - отметил пресс-секретарь президента.Песков отметил, что сам факт интервью не означает попытку Карлсона принять российскую точку зрения, и такого намерения у него не было. Песков также отметил, что Карлсона отличает готовность выслушивать разные точки зрения и передавать их своим слушателям и зрителям.Ранее 6 февраля Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Приезд журналиста в Москву вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".

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россия, такер карлсон, новости, дмитрий песков