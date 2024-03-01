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В Эстонии заявили о сокращении ВВП страны в 2023 году
В Эстонии заявили о сокращении ВВП страны в 2023 году - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Эстонии заявили о сокращении ВВП страны в 2023 году
Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии снизился в 2023 году на 3%, падение экономики оказалось сильнее прогнозируемого, сообщил в пятницу республиканский... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:56+0300
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ТАЛЛИН, 1 мар - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии снизился в 2023 году на 3%, падение экономики оказалось сильнее прогнозируемого, сообщил в пятницу республиканский департамент статистики. "В 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии сократился на 3%, что оказалось хуже прогноза, согласно которому спад экономики оценивался в 2,2%. В четвертом квартале экономический спад в годовом исчислении замедлился до 2,7% после падения на 3,9% в третьем квартале", - говорится в сообщении. По данным департамента, на протяжении всего года в Эстонии наблюдался масштабный экономический спад практически во всех секторах экономики, в том числе в наиболее важных. По оценке департамента, такого падения экономики не былo в Эстонии с тех пор, как лопнул пузырь на рынке недвижимости во время мирового финансового кризиса 2007-2008 годов. Значительный спад наблюдался в энергетике, обрабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорте и складском хозяйстве. Влияние строительного сектора также было отрицательным, что продолжило длившуюся полтора года тенденцию. Небольшой рост произошел в торговле и операциях с недвижимым имуществом, отмечает департамент. Кроме того, экспорт товаров и услуг снизился на 9%, а импорт на 6,6%. В 2022 году ВВП Эстонии сократился на 1,3%. Согласно последним прогнозам, экономический спад продолжится также в 2024 году, хотя и существенно замедлится до уровня менее 0,5%.
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эстония, ввп, новости
В Эстонии заявили о сокращении ВВП страны в 2023 году
ВВП Эстонии снизился на 3%, падение экономики оказалось сильнее прогнозируемого
ТАЛЛИН, 1 мар - ПРАЙМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии снизился в 2023 году на 3%, падение экономики оказалось сильнее прогнозируемого, сообщил в пятницу республиканский департамент статистики.
"В 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии сократился на 3%, что оказалось хуже прогноза, согласно которому спад экономики оценивался в 2,2%. В четвертом квартале экономический спад в годовом исчислении замедлился до 2,7% после падения на 3,9% в третьем квартале", - говорится в сообщении.
По данным департамента, на протяжении всего года в Эстонии наблюдался масштабный экономический спад практически во всех секторах экономики, в том числе в наиболее важных. По оценке департамента, такого падения экономики не былo в Эстонии с тех пор, как лопнул пузырь на рынке недвижимости во время мирового финансового кризиса 2007-2008 годов.
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Значительный спад наблюдался в энергетике, обрабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорте и складском хозяйстве. Влияние строительного сектора также было отрицательным, что продолжило длившуюся полтора года тенденцию. Небольшой рост произошел в торговле и операциях с недвижимым имуществом, отмечает департамент. Кроме того, экспорт товаров и услуг снизился на 9%, а импорт на 6,6%.
В 2022 году ВВП Эстонии сократился на 1,3%. Согласно последним прогнозам, экономический спад продолжится также в 2024 году, хотя и существенно замедлится до уровня менее 0,5%.