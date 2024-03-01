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В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
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В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ
В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ
Представители Франции, Германии и ЕЦБ выразили обеспокоенность по поводу возможной конфискации российских активов, пишет Bloomberg. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T09:50+0300
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россия
франция
германия
ецб
замороженные российские активы
новости
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Представители Франции, Германии и ЕЦБ выразили обеспокоенность по поводу возможной конфискации российских активов, пишет Bloomberg.По данным издания, глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен ищет способ использовать российские замороженные активы для помощи Украине, однако Франция, Германия и ЕЦБ обеспокоены возможными ответными действиями со стороны России в отношении европейских активов.По мнению экспертов, опасность заключается в том, что такой радикальный шаг создаст прецедент, подтолкнув другие страны к тому, чтобы избегать хранения резервов в западных валютах, если они подвергнутся санкциям, отметили в агентстве.Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что на данный момент отстутсвует какая-либо правовая основа для изъятия российских активов.
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россия, франция, германия, ецб, замороженные российские активы, новости
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕЦБ, замороженные российские активы, Новости
09:50 01.03.2024 (обновлено: 10:21 01.03.2024)
 
В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ

Bloomberg: Франция, Германия и ЕЦБ боятся ответа России на конфискацию активов

© AFP / Daniel RolandЗдание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© AFP / Daniel Roland
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Представители Франции, Германии и ЕЦБ выразили обеспокоенность по поводу возможной конфискации российских активов, пишет Bloomberg.
По данным издания, глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен ищет способ использовать российские замороженные активы для помощи Украине, однако Франция, Германия и ЕЦБ обеспокоены возможными ответными действиями со стороны России в отношении европейских активов.
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По мнению экспертов, опасность заключается в том, что такой радикальный шаг создаст прецедент, подтолкнув другие страны к тому, чтобы избегать хранения резервов в западных валютах, если они подвергнутся санкциям, отметили в агентстве.
Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что на данный момент отстутсвует какая-либо правовая основа для изъятия российских активов.
 
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