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В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ
В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ
В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ
Представители Франции, Германии и ЕЦБ выразили обеспокоенность по поводу возможной конфискации российских активов, пишет Bloomberg. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T09:50+0300
2024-03-01T09:50+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Представители Франции, Германии и ЕЦБ выразили обеспокоенность по поводу возможной конфискации российских активов, пишет Bloomberg.По данным издания, глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен ищет способ использовать российские замороженные активы для помощи Украине, однако Франция, Германия и ЕЦБ обеспокоены возможными ответными действиями со стороны России в отношении европейских активов.По мнению экспертов, опасность заключается в том, что такой радикальный шаг создаст прецедент, подтолкнув другие страны к тому, чтобы избегать хранения резервов в западных валютах, если они подвергнутся санкциям, отметили в агентстве.Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что на данный момент отстутсвует какая-либо правовая основа для изъятия российских активов.
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РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕЦБ, замороженные российские активы, Новости
В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ
Bloomberg: Франция, Германия и ЕЦБ боятся ответа России на конфискацию активов
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ.
Представители Франции, Германии и ЕЦБ выразили обеспокоенность по поводу возможной конфискации российских активов, пишет
Bloomberg.
По данным издания, глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен ищет способ использовать российские замороженные активы для помощи Украине, однако Франция, Германия и ЕЦБ обеспокоены возможными ответными действиями со стороны России в отношении европейских активов.
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По мнению экспертов, опасность заключается в том, что такой радикальный шаг создаст прецедент, подтолкнув другие страны к тому, чтобы избегать хранения резервов в западных валютах, если они подвергнутся санкциям, отметили в агентстве.
Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что на данный момент отстутсвует какая-либо правовая основа для изъятия российских активов.