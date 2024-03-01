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Французские фермеры перегородили тюками сена пути к Триумфальной арке - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Французские фермеры перегородили тюками сена пути к Триумфальной арке
Французские фермеры перегородили тюками сена пути к Триумфальной арке - 01.03.2024, ПРАЙМ
Французские фермеры перегородили тюками сена пути к Триумфальной арке
Профсоюз французских фермеров "Сельская координация" (Coordination rurale) проводит акцию вблизи Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:10+0300
2024-03-01T10:10+0300
франция
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ПАРИЖ, 1 мар - ПРАЙМ. Профсоюз французских фермеров "Сельская координация" (Coordination rurale) проводит акцию вблизи Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики правительства."Сельская координация" отдает должное Триумфальной арке для того, чтобы спасти наше французское сельское хозяйство", - говорится в сообщении профсоюза в соцсети X.По информации радиостанции franceinfo, около 150 фермеров находятся на площади Шарля де Голля, где расположения арка. С помощью тюков сена они перекрыли ведущие к арке дороги, по словам журналиста радиостанции, к ней нет никакого доступа. Он также сообщил, что фермеры окружены правоохранителями.В свою очередь телеканал BFMTV сообщает, что акция проводится с 4 часов утра, помимо стогов сена, несколько тракторов перекрыли круговой перекресток. Позднее в ситуацию вмешались силы правопорядка, на место прибыли жандармы. Движение вокруг Триумфальной арки вновь возобновилось, однако фермеры всё еще остаются на месте, передаёт BFMTV.Кроме того, по данным телеканала, один из лидеров фермерского профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) Патрик Легра был задержан правоохранителями за организацию "запрещенного собрания и нарушение движения".Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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франция, фермеры, протесты, новости
ФРАНЦИЯ, фермеры, протесты, Новости
10:10 01.03.2024
 
Французские фермеры перегородили тюками сена пути к Триумфальной арке

Фермеры проводят акцию у парижской Триумфальной арки, перегородили тюками сена пути к ней

© fotolia.com / travelwitnessПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© fotolia.com / travelwitness
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ПАРИЖ, 1 мар - ПРАЙМ. Профсоюз французских фермеров "Сельская координация" (Coordination rurale) проводит акцию вблизи Триумфальной арки в Париже в знак протеста против политики правительства.
"Сельская координация" отдает должное Триумфальной арке для того, чтобы спасти наше французское сельское хозяйство", - говорится в сообщении профсоюза в соцсети X.
По информации радиостанции franceinfo, около 150 фермеров находятся на площади Шарля де Голля, где расположения арка. С помощью тюков сена они перекрыли ведущие к арке дороги, по словам журналиста радиостанции, к ней нет никакого доступа. Он также сообщил, что фермеры окружены правоохранителями.
В свою очередь телеканал BFMTV сообщает, что акция проводится с 4 часов утра, помимо стогов сена, несколько тракторов перекрыли круговой перекресток. Позднее в ситуацию вмешались силы правопорядка, на место прибыли жандармы. Движение вокруг Триумфальной арки вновь возобновилось, однако фермеры всё еще остаются на месте, передаёт BFMTV.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2024
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Кроме того, по данным телеканала, один из лидеров фермерского профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) Патрик Легра был задержан правоохранителями за организацию "запрещенного собрания и нарушение движения".
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
 
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