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В МИД Франции объяснили скромную помощь протестующим фермерам - 01.03.2024, ПРАЙМ
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В МИД Франции объяснили скромную помощь протестующим фермерам
В МИД Франции объяснили скромную помощь протестующим фермерам - 01.03.2024, ПРАЙМ
В МИД Франции объяснили скромную помощь протестующим фермерам
Скромная помощь французским фермерам связана с необходимостью недопустить поражения Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Франции Стефан | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T13:30+0300
2024-03-01T13:30+0300
франция
украина
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ПАРИЖ, 1 мар - ПРАЙМ. Скромная помощь французским фермерам связана с необходимостью недопустить поражения Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter."Я скажу вам, что то, что мы даём Украине сегодня, - это ничто по сравнению с тем, сколько нам придется заплатить, если Украина рухнет", - сказал дипломат.Сежурне ранее отмечал, что победа России на Украине более опасна для Евросоюза, нежели продолжение поддержки Киева.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Украина получит 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году. Однако, на помощь фермерам будет направлено всего 400 миллионов евро.Во Франции в последние недели протесты фермеров усилились. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
https://1prime.ru/20240301/france-845779103.html
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франция, украина, фермеры, финансы, новости
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, фермеры, финансы, Новости
13:30 01.03.2024
 
В МИД Франции объяснили скромную помощь протестующим фермерам

Глава МИД Франции объяснил разницу в помощи фермерам и Киеву важностью победы Украины

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© AFP / Ludovic Marin
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ПАРИЖ, 1 мар - ПРАЙМ. Скромная помощь французским фермерам связана с необходимостью недопустить поражения Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.
"Я скажу вам, что то, что мы даём Украине сегодня, - это ничто по сравнению с тем, сколько нам придется заплатить, если Украина рухнет", - сказал дипломат.
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Отношения России и Франции заморожены, заявил посол России
12:47
Сежурне ранее отмечал, что победа России на Украине более опасна для Евросоюза, нежели продолжение поддержки Киева.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Украина получит 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году. Однако, на помощь фермерам будет направлено всего 400 миллионов евро.
Во Франции в последние недели протесты фермеров усилились. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
 
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