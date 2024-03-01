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В МИД Франции объяснили скромную помощь протестующим фермерам

В МИД Франции объяснили скромную помощь протестующим фермерам - 01.03.2024, ПРАЙМ

В МИД Франции объяснили скромную помощь протестующим фермерам

Скромная помощь французским фермерам связана с необходимостью недопустить поражения Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Франции Стефан | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T13:30+0300

2024-03-01T13:30+0300

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ПАРИЖ, 1 мар - ПРАЙМ. Скромная помощь французским фермерам связана с необходимостью недопустить поражения Украины в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter."Я скажу вам, что то, что мы даём Украине сегодня, - это ничто по сравнению с тем, сколько нам придется заплатить, если Украина рухнет", - сказал дипломат.Сежурне ранее отмечал, что победа России на Украине более опасна для Евросоюза, нежели продолжение поддержки Киева.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Украина получит 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году. Однако, на помощь фермерам будет направлено всего 400 миллионов евро.Во Франции в последние недели протесты фермеров усилились. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

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франция, украина, фермеры, финансы, новости