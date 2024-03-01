https://1prime.ru/20240301/gas-845762288.html

Новак оценил идею бесплатного доведеня газа до участков в СНТ

Новак оценил идею бесплатного доведеня газа до участков в СНТ - 01.03.2024, ПРАЙМ

Новак оценил идею бесплатного доведеня газа до участков в СНТ

Бесплатное доведение газопроводов до границ участков в садоводческих товариществах даст импульс увеличению газификации в стране, заявил вице-премьер России... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T10:00+0300

2024-03-01T10:00+0300

2024-03-01T10:00+0300

россия

спг

газ

александр новак

новости

https://1prime.ru/img/83928/11/839281152_0:63:3029:1767_1920x0_80_0_0_b3785a0637867cfc3edf1ba6a39d1153.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Бесплатное доведение газопроводов до границ участков в садоводческих товариществах даст импульс увеличению газификации в стране, заявил вице-премьер России Александр Новак. Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, объявил о расширении программы социальной газификации. Теперь она должна распространяться и на садоводческие товарищества. Также президент заявил о планах газификации с помощью СПГ Камчатского края и некоторых других районов. "Президент расширил эту программу. Он поручил обеспечить также догазификацию садовых товариществ, находящихся в границах населенных пунктов. Это еще один импульс, темп по увеличению газификации в целом по стране", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Новак напомнил, что программа социальной догазификации предполагает бесплатное доведение газопроводов до границ земельных участков домовладений. "Сегодня эта работа ведется газораспределительными организациями, единым оператором газоснабжения - "Газпромом", - также по поручению президента без участия средств владельцев индивидуальных жилых домов", - добавил вице-премьер, комментируя инициативу Путина. Новак также прокомментировал предложение президента газифицировать отдельные регионы при помощи сжиженного природного газа (СПГ). Он пояснил, что такой способ используется во многих странах мира. В России, хоть большая часть газифицируется за счет трубопроводной инфраструктуры, в удаленных от газопроводов регионах будет использоваться СПГ. "Пилотный проект будет в Камчатском крае, который обозначил президент в своем послании. Будет построен регазификационный терминал на берегу, будут построены суда-газовозы, которые будут возить сжиженный природный газ. Он будет регазифицироваться и поставляться трубопроводную магистральную и распределительную инфраструктуру Камчатского края для обеспечения жителей, теплоэлектростанций природным газом уже в регазифицированном виде", - объяснил он. Газификация российских регионов является одной из наиболее социально значимых направлений работы "Газпрома" на внутреннем рынке. Газификация рассчитана на пятилетку с 2021 по 2025 год, включает в себя 72 субъекта, 3,6 тысячи населенных пунктов, более 24 тысяч километров газопровода. Компания в 2024 году выделит на программу рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей, на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году, о чем ранее заявлял глава компании Алексей Миллер.

https://1prime.ru/20240229/gas-845731010.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, спг, газ, александр новак, новости