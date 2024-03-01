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Депутаты придумали новый способ остановить рост цен. Поможет ли он - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Депутаты придумали новый способ остановить рост цен. Поможет ли он
Депутаты придумали новый способ остановить рост цен. Поможет ли он - 01.03.2024, ПРАЙМ
Депутаты придумали новый способ остановить рост цен. Поможет ли он
Госдума в первом чтении приняла законопроект об отвязке цен в РФ от общемировых. Как это повлияет на процессы на внутреннем рынке, рассказал агентству “Прайм”... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T02:02+0300
2024-03-01T02:02+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Госдума в первом чтении приняла законопроект об отвязке цен в РФ от общемировых. Как это повлияет на процессы на внутреннем рынке, рассказал агентству “Прайм” доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением. Поэтому ценообразование на жизненно важные товары и услуги в нашей стране поддерживаются государством c использованием различных инструментов управленческого характера, указал он.“Принятие правовой нормы, по которой предполагается обеспечить независимость внутреннего ценообразования. Их отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках - необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России”, - считает экономист.По сути эта норма узаконит работу руководства страны по сдерживанию в пределах разумного стоимости товаров и услуг.По мнению Белхароева, на текущий период и в ближайшей перспективе обосновывать стоимость товаров и услуг, исходя из колебаний на мировых товарных рынков, неприемлемо. Рост цен на отдельные товарные группы в мире не должен зеркально отражаться в России. При ценообразовании на внутреннем рынке следует учитывать внутрироссийскую экономическую ситуацию, платежеспособность населения.“Индикаторы мировых товарных рынков, приемлемы для стран, которые в обычном режиме осуществляют экспортно-импортные операции. Государства, обложенные всесторонними ограничительными мерами, должны выстраивать комплекс защитных мер, обеспечивающих государственный суверенитет и стабильность на внутреннем товарном рынке”, - заключил эксперт.
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цены, эксклюзив, рост цен, рост потребительских цен, хаджимурад белхароев, рудн
цены, Эксклюзив, рост цен, рост потребительских цен, Хаджимурад Белхароев, РУДН
02:02 01.03.2024
 
Депутаты придумали новый способ остановить рост цен. Поможет ли он

Экономист Белхароев: отвязка от импортных цен поможет справиться с подорожанием

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтеллажи с подсолнечным маслом в гипермаркете
Стеллажи с подсолнечным маслом в гипермаркете - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Госдума в первом чтении приняла законопроект об отвязке цен в РФ от общемировых. Как это повлияет на процессы на внутреннем рынке, рассказал агентству “Прайм” доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
Россия находится под беспрецедентным санкционным давлением. Поэтому ценообразование на жизненно важные товары и услуги в нашей стране поддерживаются государством c использованием различных инструментов управленческого характера, указал он.
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“Принятие правовой нормы, по которой предполагается обеспечить независимость внутреннего ценообразования. Их отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках - необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России”, - считает экономист.
По сути эта норма узаконит работу руководства страны по сдерживанию в пределах разумного стоимости товаров и услуг.
По мнению Белхароева, на текущий период и в ближайшей перспективе обосновывать стоимость товаров и услуг, исходя из колебаний на мировых товарных рынков, неприемлемо. Рост цен на отдельные товарные группы в мире не должен зеркально отражаться в России. При ценообразовании на внутреннем рынке следует учитывать внутрироссийскую экономическую ситуацию, платежеспособность населения.
“Индикаторы мировых товарных рынков, приемлемы для стран, которые в обычном режиме осуществляют экспортно-импортные операции. Государства, обложенные всесторонними ограничительными мерами, должны выстраивать комплекс защитных мер, обеспечивающих государственный суверенитет и стабильность на внутреннем товарном рынке”, - заключил эксперт.
 
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