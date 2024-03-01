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Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров - 01.03.2024, ПРАЙМ
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров
Россия не ожидает изменений в отношениях с Вашингтоном после президентских выборов в Соединенных Штатах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:21+0300
2024-03-01T17:40+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия не ожидает изменений в отношениях с Вашингтоном после президентских выборов в Соединенных Штатах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если говорить о президенте (США Дональде) Трампе, он был уже президентом, и в его период были приняты одни из самых тяжелых, как тогда казалось, санкций. Но естественно администрация (Джо) Байдена всех переплюнула", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.Ранее Лавров также отмечал, что Москве абсолютно безразлично, кто займет президентское кресло в США.Ранее опрос в Соединенных Штатах показал, что 80 процентов американцев считают Байдена слишком старым для выдвижения на новый президентский срок, при этом в отношении Трампа так думают менее половины респондентов. Отмечается, что о старости Байдена говорят даже те избиратели, которые намерены за него проголосовать. Вместе с тем, более 60 процентов опрошенных считают Трампа "опасным", что, по данным опроса, во многом стало следствием недавних негативных комментариев Трампа о НАТО.Также около половины избирателей рассказали, что не захотят голосовать за Трампа, если суд признает экс-президента виновным по какому-либо из предъявленных ему обвинений. В то же время большинство опрошенных считают Байдена и демократическую партию ответственными за наплыв мигрантов.
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россия, сша, новости
РОССИЯ, США, Новости
17:21 01.03.2024 (обновлено: 17:40 01.03.2024)
 
Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров

Лавров: Россия не ждет перемен в отношениях с Вашингтоном после выборов президента США

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия не ожидает изменений в отношениях с Вашингтоном после президентских выборов в Соединенных Штатах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если говорить о президенте (США Дональде) Трампе, он был уже президентом, и в его период были приняты одни из самых тяжелых, как тогда казалось, санкций. Но естественно администрация (Джо) Байдена всех переплюнула", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.
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Ранее Лавров также отмечал, что Москве абсолютно безразлично, кто займет президентское кресло в США.
Ранее опрос в Соединенных Штатах показал, что 80 процентов американцев считают Байдена слишком старым для выдвижения на новый президентский срок, при этом в отношении Трампа так думают менее половины респондентов. Отмечается, что о старости Байдена говорят даже те избиратели, которые намерены за него проголосовать.
Вместе с тем, более 60 процентов опрошенных считают Трампа "опасным", что, по данным опроса, во многом стало следствием недавних негативных комментариев Трампа о НАТО.
Также около половины избирателей рассказали, что не захотят голосовать за Трампа, если суд признает экс-президента виновным по какому-либо из предъявленных ему обвинений. В то же время большинство опрошенных считают Байдена и демократическую партию ответственными за наплыв мигрантов.
 
РОССИЯСШАНовости
 
 
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