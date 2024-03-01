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Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров

Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров - 01.03.2024, ПРАЙМ

Итоги выборов в США не повлияют на отношения с Россией, заявил Лавров

Россия не ожидает изменений в отношениях с Вашингтоном после президентских выборов в Соединенных Штатах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T17:21+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россия не ожидает изменений в отношениях с Вашингтоном после президентских выборов в Соединенных Штатах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если говорить о президенте (США Дональде) Трампе, он был уже президентом, и в его период были приняты одни из самых тяжелых, как тогда казалось, санкций. Но естественно администрация (Джо) Байдена всех переплюнула", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.Ранее Лавров также отмечал, что Москве абсолютно безразлично, кто займет президентское кресло в США.Ранее опрос в Соединенных Штатах показал, что 80 процентов американцев считают Байдена слишком старым для выдвижения на новый президентский срок, при этом в отношении Трампа так думают менее половины респондентов. Отмечается, что о старости Байдена говорят даже те избиратели, которые намерены за него проголосовать. Вместе с тем, более 60 процентов опрошенных считают Трампа "опасным", что, по данным опроса, во многом стало следствием недавних негативных комментариев Трампа о НАТО.Также около половины избирателей рассказали, что не захотят голосовать за Трампа, если суд признает экс-президента виновным по какому-либо из предъявленных ему обвинений. В то же время большинство опрошенных считают Байдена и демократическую партию ответственными за наплыв мигрантов.

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