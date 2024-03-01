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Ядерную войну нельзя выиграть, напомнили в МИД КНР - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Ядерную войну нельзя выиграть, напомнили в МИД КНР
Ядерную войну нельзя выиграть, напомнили в МИД КНР - 01.03.2024, ПРАЙМ
Ядерную войну нельзя выиграть, напомнили в МИД КНР
В ядерной войне не может быть победителей, поэтому всем сторонам необходимо соблюдать самоконтроль, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:46+0300
2024-03-01T10:46+0300
китай
ядерное оружие
мир
новости
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ПЕКИН, 1 мар - ПРАЙМ. В ядерной войне не может быть победителей, поэтому всем сторонам необходимо соблюдать самоконтроль, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин."В январе 2022 года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать", - отметила дипломат.По словам представителя внешнеполитического ведомства КНР, китайская сторона всегда призывала страны, обладающие ядерным оружием, придерживаться концепци коллективной безопасности, а также способствовать общему балансу.Мао Нин также обратилась ко всем сторонам с призывом совместно работать над смягчением ситуации и снижением стратегических рисков. Она особенно подчеркнула необходимость построения сбалансированной и устойчивой архитектуры европейской безопасности через диалог и консультации.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и заявления западных стран во внешней политике могут спровоцировать столкновение с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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китай, ядерное оружие, мир, новости
КИТАЙ, ядерное оружие, МИР, Новости
10:46 01.03.2024
 
Ядерную войну нельзя выиграть, напомнили в МИД КНР

МИД КНР: в ядерной войне нет победителей

© AFP / Yonhap#Специалист отдела мониторинга сейсмической активности Южной Кореи на брифинге в Сеуле
#Специалист отдела мониторинга сейсмической активности Южной Кореи на брифинге в Сеуле - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© AFP / Yonhap
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ПЕКИН, 1 мар - ПРАЙМ. В ядерной войне не может быть победителей, поэтому всем сторонам необходимо соблюдать самоконтроль, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
"В январе 2022 года лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать", - отметила дипломат.
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Вчера, 12:54
По словам представителя внешнеполитического ведомства КНР, китайская сторона всегда призывала страны, обладающие ядерным оружием, придерживаться концепци коллективной безопасности, а также способствовать общему балансу.
Мао Нин также обратилась ко всем сторонам с призывом совместно работать над смягчением ситуации и снижением стратегических рисков. Она особенно подчеркнула необходимость построения сбалансированной и устойчивой архитектуры европейской безопасности через диалог и консультации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и заявления западных стран во внешней политике могут спровоцировать столкновение с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
 
КИТАЙядерное оружиеМИРНовости
 
 
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