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Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой
Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой - 01.03.2024, ПРАЙМ
Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой
Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил журналистам координатор протеста фермер Кароль... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:21+0300
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ВАРШАВА, 1 мар – ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил журналистам координатор протеста фермер Кароль Печиньский."Мы ставим блокаду для явления, которое мы называем зерновой каруселью. Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", - рассказал фермер.Он пояснил, что польские фермеры хотят полностью перекрыть движение товаров через границу с Литвой. "Настроения такие, чтобы блокировать весь трафик. Мы ничего не пропустим", - сказал Печиньский.По его словам, в пятницу в 10.00 (12.00 мск) фермеры заблокируют самый крупный пункт пропуска с Литвой Будзиско. Изначально фермеры намереваются блокировать его в течение недели.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой
Польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна
ВАРШАВА, 1 мар – ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил журналистам координатор протеста фермер Кароль Печиньский.
"Мы ставим блокаду для явления, которое мы называем зерновой каруселью. Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", - рассказал фермер.
Он пояснил, что польские фермеры хотят полностью перекрыть движение товаров через границу с Литвой. "Настроения такие, чтобы блокировать весь трафик. Мы ничего не пропустим", - сказал Печиньский.
В Польше фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной
По его словам, в пятницу в 10.00 (12.00 мск) фермеры заблокируют самый крупный пункт пропуска с Литвой Будзиско. Изначально фермеры намереваются блокировать его в течение недели.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.