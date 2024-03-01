https://1prime.ru/20240301/poland-845791762.html
На Украине раскрыли схему по переправке уклонистов в Польшу
На Украине раскрыли схему по переправке уклонистов в Польшу - 01.03.2024, ПРАЙМ
На Украине раскрыли схему по переправке уклонистов в Польшу
Правоохранительные органы Украины раскрыли в Волынской области нелегальную схему по переправке уклонистов в Польшу, следует из заявления Государственного бюро... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:03+0300
2024-03-01T16:03+0300
2024-03-01T16:03+0300
украина
польша
уклонисты
новости
https://1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Украины раскрыли в Волынской области нелегальную схему по переправке уклонистов в Польшу, следует из заявления Государственного бюро расследований Украины, опубликованного на сайте ведомства."В Волынской области сотрудники госбюро расследований разоблачили преступную группу, которая переправляла военнообязанных через границу в Польшу. Помогала злоумышленникам инспектор одного из пограничных отрядов", - сказано в сообщении.Отмечается, что преступная группа, в которую входил инспектор одного из пограничных отрядов, переправила через границу более 168 человек .Инспектор обвиняется в незаконном перемещении лиц через государственную границу Украины и ему грозит до семи лет лишения свободы.Правоохранители также отметили, что за пересечение границы уклонисты платили по 3,5 тысячи евро.Ранее 24 февраля 2022 года на Украине было введено военное положение, поэтому выезд мужчин от 18 до 60 лет запрещен. Повестку о призыве может вручить не только представитель военкомата, но и руководители предприятий и иные должностные лица.Ранее 26 января украинская версия журнала Forbes сообщала, что депутаты Рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных.
https://1prime.ru/20240126/842895963.html
украина
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84131/35/841313515_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a76af5e074076bfa4af4f03039aacd52.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, уклонисты, новости
УКРАИНА, ПОЛЬША, уклонисты, Новости
На Украине раскрыли схему по переправке уклонистов в Польшу
На Украине разоблачили нелегальную схему по переправке уклонистов в Польшу
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Украины раскрыли в Волынской области нелегальную схему по переправке уклонистов в Польшу, следует из заявления Государственного бюро расследований Украины, опубликованного на сайте ведомства.
"В Волынской области сотрудники госбюро расследований разоблачили преступную группу, которая переправляла военнообязанных через границу в Польшу. Помогала злоумышленникам инспектор одного из пограничных отрядов", - сказано в сообщении.
На Украине могут ввести платную бронь от призыва
Отмечается, что преступная группа, в которую входил инспектор одного из пограничных отрядов, переправила через границу более 168 человек .Инспектор обвиняется в незаконном перемещении лиц через государственную границу Украины и ему грозит до семи лет лишения свободы.
Правоохранители также отметили, что за пересечение границы уклонисты платили по 3,5 тысячи евро.
Ранее 24 февраля 2022 года на Украине было введено военное положение, поэтому выезд мужчин от 18 до 60 лет запрещен. Повестку о призыве может вручить не только представитель военкомата, но и руководители предприятий и иные должностные лица.
Ранее 26 января украинская версия журнала Forbes сообщала, что депутаты Рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных.