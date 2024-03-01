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На Украине раскрыли схему по переправке уклонистов в Польшу - 01.03.2024, ПРАЙМ
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На Украине раскрыли схему по переправке уклонистов в Польшу
На Украине раскрыли схему по переправке уклонистов в Польшу - 01.03.2024, ПРАЙМ
На Украине раскрыли схему по переправке уклонистов в Польшу
Правоохранительные органы Украины раскрыли в Волынской области нелегальную схему по переправке уклонистов в Польшу, следует из заявления Государственного бюро... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:03+0300
2024-03-01T16:03+0300
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новости
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Украины раскрыли в Волынской области нелегальную схему по переправке уклонистов в Польшу, следует из заявления Государственного бюро расследований Украины, опубликованного на сайте ведомства."В Волынской области сотрудники госбюро расследований разоблачили преступную группу, которая переправляла военнообязанных через границу в Польшу. Помогала злоумышленникам инспектор одного из пограничных отрядов", - сказано в сообщении.Отмечается, что преступная группа, в которую входил инспектор одного из пограничных отрядов, переправила через границу более 168 человек .Инспектор обвиняется в незаконном перемещении лиц через государственную границу Украины и ему грозит до семи лет лишения свободы.Правоохранители также отметили, что за пересечение границы уклонисты платили по 3,5 тысячи евро.Ранее 24 февраля 2022 года на Украине было введено военное положение, поэтому выезд мужчин от 18 до 60 лет запрещен. Повестку о призыве может вручить не только представитель военкомата, но и руководители предприятий и иные должностные лица.Ранее 26 января украинская версия журнала Forbes сообщала, что депутаты Рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных.
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украина, польша, уклонисты, новости
УКРАИНА, ПОЛЬША, уклонисты, Новости
16:03 01.03.2024
 
На Украине раскрыли схему по переправке уклонистов в Польшу

На Украине разоблачили нелегальную схему по переправке уклонистов в Польшу

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Правоохранительные органы Украины раскрыли в Волынской области нелегальную схему по переправке уклонистов в Польшу, следует из заявления Государственного бюро расследований Украины, опубликованного на сайте ведомства.
"В Волынской области сотрудники госбюро расследований разоблачили преступную группу, которая переправляла военнообязанных через границу в Польшу. Помогала злоумышленникам инспектор одного из пограничных отрядов", - сказано в сообщении.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2024
На Украине могут ввести платную бронь от призыва
26 января, 11:01
Отмечается, что преступная группа, в которую входил инспектор одного из пограничных отрядов, переправила через границу более 168 человек .Инспектор обвиняется в незаконном перемещении лиц через государственную границу Украины и ему грозит до семи лет лишения свободы.
Правоохранители также отметили, что за пересечение границы уклонисты платили по 3,5 тысячи евро.
Ранее 24 февраля 2022 года на Украине было введено военное положение, поэтому выезд мужчин от 18 до 60 лет запрещен. Повестку о призыве может вручить не только представитель военкомата, но и руководители предприятий и иные должностные лица.
Ранее 26 января украинская версия журнала Forbes сообщала, что депутаты Рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных.
 
УКРАИНАПОЛЬШАуклонистыНовости
 
 
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