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ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Фирелбин"
ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Фирелбин" - 01.03.2024, ПРАЙМ
ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Фирелбин"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения рака легких "Фирелбин", сообщает ведомство. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T11:36+0300
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2024-03-01T11:36+0300
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения рака легких "Фирелбин", сообщает ведомство. "После согласования с ФАС снизятся цены на препарат для лечения рака легких в рамках МНН "Винорелбин". Служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик "Фирелбин". Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Навельбин" на 14%", - говорится в сообщении. Цена за упаковку "Фирелбина" из 1 капсулы в дозировке 20 мг составила 2 436 рублей, а за такую же упаковку "Навельбина" - 2 817 рублей. В ведомстве отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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РОССИЯ, ФАС, цены на лекарства, Новости
ФАС согласовала цены на препарат для лечения рака легких "Фирелбин"
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака легких "Фирелбин"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения рака легких "Фирелбин", сообщает ведомство.
"После согласования с ФАС снизятся цены на препарат для лечения рака легких в рамках МНН "Винорелбин". Служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик "Фирелбин". Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Навельбин" на 14%", - говорится в сообщении.
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Цена за упаковку "Фирелбина" из 1 капсулы в дозировке 20 мг составила 2 436 рублей, а за такую же упаковку "Навельбина" - 2 817 рублей.
В ведомстве отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.