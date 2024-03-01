https://1prime.ru/20240301/putin-845782959.html

В Кремле назвали послание Путина лучшим прогнозом развития России

В Кремле назвали послание Путина лучшим прогнозом развития России - 01.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали послание Путина лучшим прогнозом развития России

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию можно назвать самым квалифицированным прогнозом развития страны, заявил официальный... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T13:15+0300

2024-03-01T13:15+0300

2024-03-01T14:04+0300

послание федеральному собранию

россия

послание владимира путина федеральному собранию

новости

дмитрий песков

https://1prime.ru/img/84195/11/841951161_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_2ee81be3feba352a1417266d2fa118c9.jpg

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию можно назвать самым квалифицированным прогнозом развития страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря президента, на Западе активно комментироваи выступление президента, однако прямые контакты с иностранными партнерами не состоялись."Нет. А почему они должны были быть? Реакции было очень много. Но почему должны были быть телефонные звонки, я не понимаю", - отметил он.Песков также заметил, что послание российского лидера можно рассматривать как егопредвыборную программу, так как он знает, на кого можно положиться при реализации всех этих планов. Ко всему прочему, это именно то мировоззрение, с которым нужно выдвигаться на новый президентский срок.Ранее 29 февраля российский лидер обратился к парламенту с ежегодным посланием. В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

https://1prime.ru/20240301/845762121.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, послание владимира путина федеральному собранию, новости, дмитрий песков