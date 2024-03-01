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В Кремле назвали послание Путина лучшим прогнозом развития России - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920Послание Федеральному собранию
https://1prime.ru/20240301/putin-845782959.html
В Кремле назвали послание Путина лучшим прогнозом развития России
В Кремле назвали послание Путина лучшим прогнозом развития России - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали послание Путина лучшим прогнозом развития России
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию можно назвать самым квалифицированным прогнозом развития страны, заявил официальный... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T13:15+0300
2024-03-01T14:04+0300
послание федеральному собранию
россия
послание владимира путина федеральному собранию
новости
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию можно назвать самым квалифицированным прогнозом развития страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря президента, на Западе активно комментироваи выступление президента, однако прямые контакты с иностранными партнерами не состоялись."Нет. А почему они должны были быть? Реакции было очень много. Но почему должны были быть телефонные звонки, я не понимаю", - отметил он.Песков также заметил, что послание российского лидера можно рассматривать как егопредвыборную программу, так как он знает, на кого можно положиться при реализации всех этих планов. Ко всему прочему, это именно то мировоззрение, с которым нужно выдвигаться на новый президентский срок.Ранее 29 февраля российский лидер обратился к парламенту с ежегодным посланием. В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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россия, послание владимира путина федеральному собранию, новости, дмитрий песков
Послание Федеральному собранию, РОССИЯ, Послание Владимира Путина Федеральному собранию, Новости, Дмитрий Песков
13:15 01.03.2024 (обновлено: 14:04 01.03.2024)
 
В Кремле назвали послание Путина лучшим прогнозом развития России

Песков: послание Путина можно считать самым квалифицированным прогнозом развития России

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Ирака М. ас-Судани
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Ирака М. ас-Судани
© POOL
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию можно назвать самым квалифицированным прогнозом развития страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента, на Западе активно комментироваи выступление президента, однако прямые контакты с иностранными партнерами не состоялись.
"Нет. А почему они должны были быть? Реакции было очень много. Но почему должны были быть телефонные звонки, я не понимаю", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Запад получил свое послание от Путина, пишут СМИ
09:58
Песков также заметил, что послание российского лидера можно рассматривать как егопредвыборную программу, так как он знает, на кого можно положиться при реализации всех этих планов. Ко всему прочему, это именно то мировоззрение, с которым нужно выдвигаться на новый президентский срок.
Ранее 29 февраля российский лидер обратился к парламенту с ежегодным посланием. В соответствии с Конституцией России, российский лидер ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
Послание главы государства определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
 
Послание Федеральному собраниюРОССИЯПослание Владимира Путина Федеральному собраниюНовостиДмитрий Песков
 
 
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