https://1prime.ru/20240301/putin-845794864.html
Американский полковник заявил о жестком послании Путина Шольцу
Американский полковник заявил о жестком послании Путина Шольцу - 01.03.2024, ПРАЙМ
Американский полковник заявил о жестком послании Путина Шольцу
Высказывание президента России Владимира Путина о том, что действия западных стран могут спровоцировать конфликт с использованием ядерного оружия, было жестким... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:45+0300
2024-03-01T16:45+0300
2024-03-01T17:22+0300
россия
запад
владимир путин
ядерное оружие
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Высказывание президента России Владимира Путина о том, что действия западных стран могут спровоцировать конфликт с использованием ядерного оружия, было жестким посланием канцлеру Германии Олафу Шольцу и другим лидерам стран Североатлантического альянса. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выразил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По мнению эксперта, российский стороне было необходимо четко подчеркнуть свое право ответить в случае нападения всеми возможными средствами."Я полагаю, что он хотел дать исчерпывающий ответ тем, кто еще задавался вопросом: "Что произойдет, если напасть на Россию?". Думаю, что его заявление помогло убедить Шольца и всех остальных", — пояснил Макгрегор.В четверг, 29 февраля, Путин огласил послание Федеральному Собранию. Глава государства напомнил, что действия и заявления лидеров западных стран грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Президент назвал заявления о якобы планах России напасть на Европу бердом, подчеркнув, что Запад в случае интервенции на Украину столкнется с трагичными последствиями.
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россия, запад, владимир путин, ядерное оружие
РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, ядерное оружие
Американский полковник заявил о жестком послании Путина Шольцу
Офицер Макгрегор: Путин отправил жесткое послание Шольцу и западным лидерам
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ.
Высказывание президента России Владимира Путина о том, что действия западных стран могут спровоцировать конфликт с использованием ядерного оружия, было жестким посланием канцлеру Германии Олафу Шольцу и другим лидерам стран Североатлантического альянса. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выразил
экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По мнению эксперта, российский стороне было необходимо четко подчеркнуть свое право ответить в случае нападения всеми возможными средствами.
"Я полагаю, что он хотел дать исчерпывающий ответ тем, кто еще задавался вопросом: "Что произойдет, если напасть на Россию?". Думаю, что его заявление помогло убедить Шольца и всех остальных", — пояснил Макгрегор.
У России есть оружие для поражения целей на Западе, заявил Путин
В четверг, 29 февраля, Путин огласил послание Федеральному Собранию. Глава государства напомнил, что действия и заявления лидеров западных стран грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Президент назвал заявления о якобы планах России напасть на Европу бердом, подчеркнув, что Запад в случае интервенции на Украину столкнется с трагичными последствиями.