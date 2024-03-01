https://1prime.ru/20240301/russia-845769410.html

В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения

В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения - 01.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения

Заявление министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина о вероятном военном столкновении с Россией говорит о потере чувства самосохранения. Такое мнение в... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T10:30+0300

2024-03-01T10:30+0300

2024-03-01T10:30+0300

россия

сша

европа

новости

ллойд остин

https://1prime.ru/img/84125/83/841258342_0:107:2047:1258_1920x0_80_0_0_cd6be7a93574ca157a4ae58a9be4feac.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Заявление министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина о вероятном военном столкновении с Россией говорит о потере чувства самосохранения. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус."Такие заявления мощно усиливают наши аргументы о необходимости жесткого отрезвления быстро деградирующих западных элит. Они забывают о красных линиях, перестают терять чувство реальности, неизбежности нашей победы и далее теряют чувство самосохранения, забывая о ядерной доктрине России с применением ядерной триады", - отметил политик.Шонус подчеркнул, что президент России Владимир Путин в рамках ежегодного посланияя Федеральному Собранию четко дал понять, что Россия способно отвечать на любые угрозы нацбезопасности и суверенитету страны.Запад все чаще высказывает идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, но в Кремле утверждают, что Россия не представляет угрозы, однако будет реагировать на действия, опасные для ее интересов.Москва также обеспокоена активностью НАТО у западных границ и требует равноправного диалога, отказываясь от милитаризации континента.

https://1prime.ru/20240229/845750214.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, европа, новости, ллойд остин