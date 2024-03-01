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В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения - 01.03.2024, ПРАЙМ
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В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения
В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения - 01.03.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения
Заявление министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина о вероятном военном столкновении с Россией говорит о потере чувства самосохранения. Такое мнение в... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T10:30+0300
2024-03-01T10:30+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Заявление министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина о вероятном военном столкновении с Россией говорит о потере чувства самосохранения. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус."Такие заявления мощно усиливают наши аргументы о необходимости жесткого отрезвления быстро деградирующих западных элит. Они забывают о красных линиях, перестают терять чувство реальности, неизбежности нашей победы и далее теряют чувство самосохранения, забывая о ядерной доктрине России с применением ядерной триады", - отметил политик.Шонус подчеркнул, что президент России Владимир Путин в рамках ежегодного посланияя Федеральному Собранию четко дал понять, что Россия способно отвечать на любые угрозы нацбезопасности и суверенитету страны.Запад все чаще высказывает идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, но в Кремле утверждают, что Россия не представляет угрозы, однако будет реагировать на действия, опасные для ее интересов.Москва также обеспокоена активностью НАТО у западных границ и требует равноправного диалога, отказываясь от милитаризации континента.
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россия, сша, европа, новости, ллойд остин
РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Новости, Ллойд Остин
10:30 01.03.2024
 
В Крыму назвали слова Остина о России утратой чувства самосохранения

В Крыму назвали слова шефа Пентагона Остина о России утратой чувства самосохранения

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Министр обороны США Ллойд Остин
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Заявление министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина о вероятном военном столкновении с Россией говорит о потере чувства самосохранения. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
"Такие заявления мощно усиливают наши аргументы о необходимости жесткого отрезвления быстро деградирующих западных элит. Они забывают о красных линиях, перестают терять чувство реальности, неизбежности нашей победы и далее теряют чувство самосохранения, забывая о ядерной доктрине России с применением ядерной триады", - отметил политик.
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Шонус подчеркнул, что президент России Владимир Путин в рамках ежегодного посланияя Федеральному Собранию четко дал понять, что Россия способно отвечать на любые угрозы нацбезопасности и суверенитету страны.
Запад все чаще высказывает идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, но в Кремле утверждают, что Россия не представляет угрозы, однако будет реагировать на действия, опасные для ее интересов.
Москва также обеспокоена активностью НАТО у западных границ и требует равноправного диалога, отказываясь от милитаризации континента.
 
РОССИЯСШАЕВРОПАНовостиЛлойд Остин
 
 
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