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В ГД предупредили Германию о последствиях попыток взорвать Крымский мост - 01.03.2024, ПРАЙМ
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В ГД предупредили Германию о последствиях попыток взорвать Крымский мост
В ГД предупредили Германию о последствиях попыток взорвать Крымский мост - 01.03.2024, ПРАЙМ
В ГД предупредили Германию о последствиях попыток взорвать Крымский мост
Попытки нанести удары по Крымскому мосту могут привести к падению Бранденбургских ворот в Берлине, таким мнением с агентством РИА Новости поделился первый... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T11:54+0300
2024-03-01T12:43+0300
россия
крымский мост
новости
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Попытки нанести удары по Крымскому мосту могут привести к падению Бранденбургских ворот в Берлине, таким мнением с агентством РИА Новости поделился первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ("Родина").Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла, что она получила аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". "Спешу разочаровать наследников вермахта - в историю они и так войдут как люди, в очередной раз вставшие на сторону нацизма. Их танков и инструкторов и без того достаточно для нового Нюрнбергского трибунала, а попытки взорвать Крымский мост могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине", - отметил парламентарий.По словам Журавлева, высокопоставленные генералы бундесвера планируют теракт на территории России, но хотят остаться незамеченными. Кроме того, Великобритания и Соединенные Штаты уже давно принимаю участие в конфликте.Запад все чаще высказывает идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, но в Кремле утверждают, что Россия не представляет угрозы, однако будет реагировать на действия, опасные для ее интересов.Москва также обеспокоена активностью НАТО у западных границ и требует равноправного диалога, отказываясь от милитаризации континента.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и заявления западных стран во внешней политике могут спровоцировать столкновение с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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россия, крымский мост, новости, германия
РОССИЯ, Крымский мост, Новости, ГЕРМАНИЯ
11:54 01.03.2024 (обновлено: 12:43 01.03.2024)
 
В ГД предупредили Германию о последствиях попыток взорвать Крымский мост

Депутат ГД: попытки взорвать Крымский мост могут отозваться падением Бранденбургских ворот

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Попытки нанести удары по Крымскому мосту могут привести к падению Бранденбургских ворот в Берлине, таким мнением с агентством РИА Новости поделился первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ("Родина").
Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла, что она получила аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
"Спешу разочаровать наследников вермахта - в историю они и так войдут как люди, в очередной раз вставшие на сторону нацизма. Их танков и инструкторов и без того достаточно для нового Нюрнбергского трибунала, а попытки взорвать Крымский мост могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине", - отметил парламентарий.
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По словам Журавлева, высокопоставленные генералы бундесвера планируют теракт на территории России, но хотят остаться незамеченными. Кроме того, Великобритания и Соединенные Штаты уже давно принимаю участие в конфликте.
Запад все чаще высказывает идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, но в Кремле утверждают, что Россия не представляет угрозы, однако будет реагировать на действия, опасные для ее интересов.
Москва также обеспокоена активностью НАТО у западных границ и требует равноправного диалога, отказываясь от милитаризации континента.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и заявления западных стран во внешней политике могут спровоцировать столкновение с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
 
РОССИЯКрымский мостНовостиГЕРМАНИЯ
 
 
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