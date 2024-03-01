https://1prime.ru/20240301/russia-845776298.html

В ГД предупредили Германию о последствиях попыток взорвать Крымский мост

В ГД предупредили Германию о последствиях попыток взорвать Крымский мост - 01.03.2024, ПРАЙМ

В ГД предупредили Германию о последствиях попыток взорвать Крымский мост

Попытки нанести удары по Крымскому мосту могут привести к падению Бранденбургских ворот в Берлине, таким мнением с агентством РИА Новости поделился первый... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T11:54+0300

2024-03-01T11:54+0300

2024-03-01T12:43+0300

россия

крымский мост

новости

германия

https://1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Попытки нанести удары по Крымскому мосту могут привести к падению Бранденбургских ворот в Берлине, таким мнением с агентством РИА Новости поделился первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ("Родина").Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла, что она получила аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". "Спешу разочаровать наследников вермахта - в историю они и так войдут как люди, в очередной раз вставшие на сторону нацизма. Их танков и инструкторов и без того достаточно для нового Нюрнбергского трибунала, а попытки взорвать Крымский мост могут отозваться падением Бранденбургских ворот в Берлине", - отметил парламентарий.По словам Журавлева, высокопоставленные генералы бундесвера планируют теракт на территории России, но хотят остаться незамеченными. Кроме того, Великобритания и Соединенные Штаты уже давно принимаю участие в конфликте.Запад все чаще высказывает идеи о прямом вооруженном конфликте с Россией, но в Кремле утверждают, что Россия не представляет угрозы, однако будет реагировать на действия, опасные для ее интересов.Москва также обеспокоена активностью НАТО у западных границ и требует равноправного диалога, отказываясь от милитаризации континента.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и заявления западных стран во внешней политике могут спровоцировать столкновение с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

https://1prime.ru/20240301/845763382.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крымский мост, новости, германия