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РЖД нарастили прибыль по РСБУ в 2,5 раза - 01.03.2024, ПРАЙМ
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РЖД нарастили прибыль по РСБУ в 2,5 раза
РЖД нарастили прибыль по РСБУ в 2,5 раза - 01.03.2024, ПРАЙМ
РЖД нарастили прибыль по РСБУ в 2,5 раза
МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2023 году выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 118,3 миллиарда рублей, сообщила... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T17:33+0300
2024-03-01T17:33+0300
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2023 году выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 118,3 миллиарда рублей, сообщила компания. Результаты работы ОАО "РЖД" включают показатели деятельности более 50 филиалов и представительств компании и в значительной степени отражают ситуацию в российской экономике и промышленности, учитывая тесную связь с работой крупнейших производителей продукции и товаров в стране. "Показатель EBITDA и чистая прибыль в 2023 году составили 736,9 миллиарда рублей (+38,5% к 2022 году) и 118,3 миллиарда рублей (+150,1% к 2022 году) соответственно", - говорится в сообщении. Выручка ОАО "РЖД" за 2023 год составила 2 триллиона 609,7 миллиарда рублей (рост на 16,4%).
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россия, ржд, прибыль, рсбу
РОССИЯ, РЖД, прибыль, РСБУ
17:33 01.03.2024
 
РЖД нарастили прибыль по РСБУ в 2,5 раза

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2023 году выросла в 2,5 раза, до 118,3 миллиарда рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2023 году выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 118,3 миллиарда рублей, сообщила компания.
Результаты работы ОАО "РЖД" включают показатели деятельности более 50 филиалов и представительств компании и в значительной степени отражают ситуацию в российской экономике и промышленности, учитывая тесную связь с работой крупнейших производителей продукции и товаров в стране.
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"Показатель EBITDA и чистая прибыль в 2023 году составили 736,9 миллиарда рублей (+38,5% к 2022 году) и 118,3 миллиарда рублей (+150,1% к 2022 году) соответственно", - говорится в сообщении.
Выручка ОАО "РЖД" за 2023 год составила 2 триллиона 609,7 миллиарда рублей (рост на 16,4%).
 
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