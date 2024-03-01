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Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул - 01.03.2024, ПРАЙМ
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул
Правительство России разработало поправки, направленные на улучшение условий кредитных каникул для участников специальной военной операции, об этом в ходе... | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T16:22+0300
2024-03-01T16:22+0300
россия
участники сво
кредитные каникулы
новости
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Правительство России разработало поправки, направленные на улучшение условий кредитных каникул для участников специальной военной операции, об этом в ходе совещания с кабмином заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня в повестке заседания - вопрос о помощи участникам СВО... По поручению главы государства подготовлены поправки в законодательство, которые улучшают условия кредитных каникул. Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться, а если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга либо иных обязательств", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Кредитные каникулы позволяют заемщику, который является участником СВО или членом его семьи, временно приостановить платежи по кредиту или займу. При этом приостанавливаются платежи и всех созаемщиков участника СВО и членов его семьи. Кредитор (банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям закона, говорится на сайте Центробанка.Банк России отмечает, что участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку, а также кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в СВО.
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россия, участники сво, кредитные каникулы, новости
РОССИЯ, участники СВО, кредитные каникулы, Новости
16:22 01.03.2024
 
Для участников СВО улучшат условия кредитных каникул

Мишустин: подготовлены поправки, улучшающие условия кредитных каникул для участников СВО

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВозвращение российских военнопленных с территории Украины
Возвращение российских военнопленных с территории Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Правительство России разработало поправки, направленные на улучшение условий кредитных каникул для участников специальной военной операции, об этом в ходе совещания с кабмином заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня в повестке заседания - вопрос о помощи участникам СВО... По поручению главы государства подготовлены поправки в законодательство, которые улучшают условия кредитных каникул. Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться, а если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга либо иных обязательств", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
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Кредитные каникулы позволяют заемщику, который является участником СВО или членом его семьи, временно приостановить платежи по кредиту или займу. При этом приостанавливаются платежи и всех созаемщиков участника СВО и членов его семьи. Кредитор (банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям закона, говорится на сайте Центробанка.
Банк России отмечает, что участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку, а также кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в СВО.
 
РОССИЯучастники СВОкредитные каникулыНовости
 
 
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