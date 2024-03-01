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"Ростех" перенес сроки поставок импортозамещенных SJ-100, пишет СМИ

"Ростех" перенес сроки поставок импортозамещенных SJ-100, пишет СМИ - 01.03.2024, ПРАЙМ

"Ростех" перенес сроки поставок импортозамещенных SJ-100, пишет СМИ

Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 отложено на 2026 год, передают "Известия" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T09:28+0300

2024-03-01T09:28+0300

2024-03-01T09:29+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Начало поставок импортозамещенных самолетов SJ-100 с двигателями ПД-8 отложено на 2026 год, передают "Известия" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех" и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Согласно данным, полученным от госкорпорации, задержки связаны с необходимостью проведения дополнительных испытаний. По этой причине сертификация "Суперджета" переносится на 2025 год.Ко всему прочему, на российских заводах были произведены отечественные аналоги и ключевые компоненты для самолета, включая силовую установку, электронику и программное обеспечение.По планам развития отечественной авиации до 2030 года, авиакомпаниям должны быть переданы тысячи современных самолетов, включая 600 моделей SJ-100, МС-21, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. Тем не менее, по состоянию на январь 2024 года, ни одна из этих моделей не совершила полета в основной модификации, предназначенной для их производства, отмечается в публикации.

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россия, sj-100, самолет, новости