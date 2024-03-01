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Минпромторг прокомментировал сдвиг поставок SJ-100 и МС-21

Минпромторг прокомментировал сдвиг поставок SJ-100 и МС-21 - 01.03.2024, ПРАЙМ

Минпромторг прокомментировал сдвиг поставок SJ-100 и МС-21

Сдвиг серийных поставок российских самолётов SJ-100 и МС-21 не повлияет на общий план по выпуску 600 лайнеров в РФ до 2030 года, будет обеспечен "догоночный... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T13:34+0300

2024-03-01T13:34+0300

2024-03-01T13:34+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Сдвиг серийных поставок российских самолётов SJ-100 и МС-21 не повлияет на общий план по выпуску 600 лайнеров в РФ до 2030 года, будет обеспечен "догоночный график", говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Уже сформирован задел самолетов – в частности, 16 Суперджетов и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности и будут оснащаться российскими системами по мере их поступления. Это позволяет после завершения испытаний обеспечить догоночный график выпуска и поставки лайнеров, чтобы в целом реализовать пополнение флота российских авиакомпаний 600 самолетами к 2030 году", - сообщили в Минпромторге. "То есть текущие сдвижки поставок вправо не должны повлиять на общее выполнение программы поставок новых российских лайнеров до 2030 года – так задачу перед отраслью формулирует правительство. Сформирован помесячный график работы отрасли, который будет находиться на контроле у правительства", - уточнили в министерстве. В четверг глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о переносе поставок МС-21 на 2025 год, а возможно даже на и 2026 год. По актуализированной ОАК информации, начало поставок SJ-100 - 2026 год, МС-21 - 2025 год. Изначально по ним заявлялись сроки - конец 2023 года и конец 2024 года соответственно. Однако в корпорации подчёркивают, что по сути, речь идет о возвращении к первоначальным срокам программ импортозамещения, а не о сдвиге. "Даже с учетом такой корректировки сроки остаются рекордными. Например, базовая версия Суперджет-100 при плотной международной кооперации, которая предоставила многочисленные готовые решения – авионику, двигатели и т.д. - создавалась 10 лет. Сейчас этот самолет приходится "пересобирать" фактически заново в гораздо более быстрые сроки. При этом фактически "с нуля" созданы отечественные аналоги, ключевые узлы и компоненты, включая силовую установку, бортовую электронику, программное обеспечение", - прокомментировали в "Ростехе".

https://1prime.ru/20240301/transport-845761200.html

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россия, sj-100, самолет, новости