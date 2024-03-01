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Йеллен: Вашингтон продолжит искать способ изъять замороженные активы России - 01.03.2024, ПРАЙМ
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Йеллен: Вашингтон продолжит искать способ изъять замороженные активы России
Йеллен: Вашингтон продолжит искать способ изъять замороженные активы России - 01.03.2024, ПРАЙМ
Йеллен: Вашингтон продолжит искать способ изъять замороженные активы России
Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование. | 01.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-01T14:15+0300
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сша
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование.Министр отметила, что в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов."Мы согласны с тем, что любые наши действия должны иметь четкое международное юридическое обоснование, а также внутриполитическое обоснование", - сказала она в интервью агентству Рейтер.При этом, как признала министр, неясно, примут ли лидеры G7 решение в отношении замороженных активов РФ на саммите, который состоится в июне.Йеллен добавила, что США и союзники продолжат искать способы воспользоваться этими активами.
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сша, минфин сша, россия, замороженные российские активы, новости
США, Минфин США, РОССИЯ, замороженные российские активы, Новости
14:15 01.03.2024 (обновлено: 14:49 01.03.2024)
 
Йеллен: Вашингтон продолжит искать способ изъять замороженные активы России

Йеллен заявила, что Вашингтон и союзники продолжат искать способ изъять активы России

© Фото : Federal ReserveМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование.
Министр отметила, что в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов.
"Мы согласны с тем, что любые наши действия должны иметь четкое международное юридическое обоснование, а также внутриполитическое обоснование", - сказала она в интервью агентству Рейтер.
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При этом, как признала министр, неясно, примут ли лидеры G7 решение в отношении замороженных активов РФ на саммите, который состоится в июне.
Йеллен добавила, что США и союзники продолжат искать способы воспользоваться этими активами.
 
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