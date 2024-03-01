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Йеллен: Вашингтон продолжит искать способ изъять замороженные активы России

Йеллен: Вашингтон продолжит искать способ изъять замороженные активы России - 01.03.2024, ПРАЙМ

Йеллен: Вашингтон продолжит искать способ изъять замороженные активы России

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование. | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T14:15+0300

2024-03-01T14:15+0300

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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных активов РФ должны иметь четкое юридическое обоснование.Министр отметила, что в Европе некоторые скептически относятся к конфискации активов."Мы согласны с тем, что любые наши действия должны иметь четкое международное юридическое обоснование, а также внутриполитическое обоснование", - сказала она в интервью агентству Рейтер.При этом, как признала министр, неясно, примут ли лидеры G7 решение в отношении замороженных активов РФ на саммите, который состоится в июне.Йеллен добавила, что США и союзники продолжат искать способы воспользоваться этими активами.

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