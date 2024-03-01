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Разверните ваши вклады: когда выгодно привязать их к ставке ЦБ

Разверните ваши вклады: когда выгодно привязать их к ставке ЦБ - 01.03.2024, ПРАЙМ

Разверните ваши вклады: когда выгодно привязать их к ставке ЦБ

ВТБ планирует запустить вклад с плавающей доходностью, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Прежде подобные продукты предлагали и другие кредитные организации. В... | 01.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-01T05:00+0300

2024-03-01T05:00+0300

2024-03-01T05:00+0300

ставка банка россии

ставка по вкладам

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МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. ВТБ планирует запустить вклад с плавающей доходностью, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Прежде подобные продукты предлагали и другие кредитные организации. В чем плюсы и минусы такого вклада и кому стоит на него соглашаться, разбирался "Прайм".Финансисты уже давно пользуются инструментами с переменными ставками. Часто их основывают на межбанковской процентной ставке LIBOR (London Interbank Offered Rate), под которую банки предоставляют друг другу ссуды на лондонском рынке. При применении плавающей ставки доход не фиксирован – чем она выше, тем он больше, и наоборот. Таким образом, он зависит от конъюнктуры финансовых рынков.Как правило, плавающая ставка применяется для профессиональных продуктов – векселей, облигаций, деривативов. Они называются "флоатеры" и имеют свои особенности. Но в последнее время идея плавающей доходности применяется и к обычным банковским вкладам. Ставка в них привязана к ключевой ставке ЦБ, рассказывает доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Игра вдолгуюУсловия по вкладам могут быть разные. Но все они подчиняются общему правилу – ставка процентов по ним рассчитывается по формуле "ключевая плюс или минус некоторая величина в процентах". Это увеличивает возможность выбора условий для вкладчика, но и перекладывает на него ряд рисков.Как поясняет аналитик Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман, преимущества такого депозита особенно очевидны в периоды роста ставки ЦБ. Стандартный вклад с фиксированной ставкой становится невыгодным, ведь банки оперативно "выкатывают" свежие предложения. Но переложить средства без потери процентов не получится – сначала придется досрочно закрыть прежний депозит.“Именно эту проблему и решает вклад-флоатер, по которому доходность поднимается при росте ключевой ставки. Вкладчику не нужно заботиться об открытии нового счета и нести риски недополученных доходов”, - пояснил аналитик.Получается, что достаточно однажды открыть депозит на длительный срок, а дальше его доходность уже сама будет следовать за ключевой ставкой, оперативно реагируя на все ее изменения.Опытные клиенты знают, что переменные ставки бывают двух видов – прогрессивные (растут в зависимости от периода) и регрессивные (сокращаются в течение срока действия вклада). Первые предлагают, если длинные деньги нужны банку надолго, вторые – если на короткий срок. Этим можно пользоваться, если вы уверены в сроке размещения и можете оценить перспективы рынка.Время – деньгиВ целом вкладчик не несет серьезные потери и в период снижения ключевой ставки. Как правило, вклады с высокими процентами предлагают на ограниченный период времени. Сейчас это три-шесть месяцев: затем все ждут снижения ставок, ведь долго держать их высокими опасно для экономики. Банку нет смысла платить повышенные проценты, если вскоре появится возможность привлекать дешевые деньги. Но и для заемщика, и для кредитора могут быть удобны "длинные" размещения на срок не менее года.По словам Гойхмана, тут и поможет "плавающий" вклад. Клиент может его открыть надолго, сохраняя преимущества высокой ставки, пока она действует. И ничего не теряет по сравнению с рыночными условиями, когда ставка снижается. Например, ВТБ предлагает срок такого вклада от шести месяцев до трех лет.Таким образом, и банк, и клиент получают возможность иметь прогнозируемую доходность вне зависимости от движения рыночной конъюнктуры. “Правда, скорее всего, совокупная доходность такого вклада будет ниже, чем может дать "ручное управление”, - предполагает Кузнецов.То есть в данном случае вкладчикам предлагается выбор – тратить собственное время ради чуть большей доходности или согласиться с некоторым ее снижением и потратить свое время на что-то иное.Поэтому, по мнению Кузнецова, данный инструмент, скорее всего, останется уделом состоятельных вкладчиков уровня Private Banking или близкого к нему. Ведь именно в этой среде сегодня принято ценить время и удобство больше, чем деньги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

ставка банка россии, ставка по вкладам