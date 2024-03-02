https://1prime.ru/20240302/845783976.html
Экономист объяснила, кого отсекут от льготной ипотеки
Экономист объяснила, кого отсекут от льготной ипотеки - 02.03.2024, ПРАЙМ
Экономист объяснила, кого отсекут от льготной ипотеки
Минфин, по сообщениям СМИ, планирует снизить долю льготной ипотеки до 25 процентов на первичном рынке жилья. Цели таких ограничений агентству "Прайм" объяснила... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T02:02+0300
2024-03-02T02:02+0300
2024-03-02T02:02+0300
льготная ипотека
дальневосточная ипотека
арктическая ипотека
семейная ипотека
эксклюзив
https://1prime.ru/img/83248/11/832481129_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12d19c4c1b483a66c31f992f8a02e6c5.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин, по сообщениям СМИ, планирует снизить долю льготной ипотеки до 25 процентов на первичном рынке жилья. Цели таких ограничений агентству "Прайм" объяснила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.Затраты госбюджета на проекты по внедрению льготной ипотеки оживили рынок жилья во многих регионах страны. Однако при всей успешности процесса есть некоторые перекосы. По словам Казанцевой, отчасти льготная ипотека решила проблемы в крупных городах, где строительство было активным, банковская система развитой, а покупатели платёжеспособны. Сегодня, когда показатель льготной ипотеки достиг своего апогея, составив 90 процентов во всех ипотечных программах, правительство рассматривает варианты ее сокращения. Прежде всего, это делается для усиления точечного и регионально обоснованного ее применения."Ипотека - это, прежде всего, способ коммерческого приобретения жилья. И все, кто могут ее себе позволить, должны понимать ответственность. Ее развитие диктуют рыночные законы. А поэтому массовой ипотека не может быть по определению", - убеждена экономист.Программы льготного ипотечного кредитования сокращали довольно плавно. Изменения касались суммы первоначального взноса, небольшого увеличения процента по кредиту, суммы самого кредита. Теперь же предстоит уточнить адресность. Тем, кто может позволить себе рыночную ипотеку, банки будут предлагать подходящие варианты, с учетом того, что во втором полугодии ставки начнут снижаться.Также будут принимать во внимание региональные аспекты. "Показателем их учета может считаться и региональная кластеризация ипотечных программ", - разъясняет специалист.Деление на пять региональных кластеров, по мнению эксперта, позволит оживить рынок жилья в глубинке либо в регионах, важных для крупных инвестиционных проектов. Несомненно, продолжат развитие дальневосточная, арктическая льготная ипотека."Эти шаги показывают, что государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики", - подытожила Казанцева.
https://1prime.ru/20240229/845729649.html
https://1prime.ru/20240229/845753169.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/83248/11/832481129_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_74d1aa449588df315ab16f7bd954daf4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
льготная ипотека, дальневосточная ипотека, арктическая ипотека, семейная ипотека, эксклюзив
льготная ипотека, Дальневосточная ипотека, арктическая ипотека, семейная ипотека, Эксклюзив
Экономист объяснила, кого отсекут от льготной ипотеки
Доцент Казанцева: Минфин может снизить льготную ипотеку до 25% по ряду причин
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин, по сообщениям СМИ, планирует снизить долю льготной ипотеки до 25 процентов на первичном рынке жилья. Цели таких ограничений агентству "Прайм" объяснила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
Затраты госбюджета на проекты по внедрению льготной ипотеки оживили рынок жилья во многих регионах страны. Однако при всей успешности процесса есть некоторые перекосы. По словам Казанцевой, отчасти льготная ипотека решила проблемы в крупных городах, где строительство было активным, банковская система развитой, а покупатели платёжеспособны.
Путин рассказал, кто может взять ипотеку со ставкой в два процента
Сегодня, когда показатель льготной ипотеки достиг своего апогея, составив 90 процентов во всех ипотечных программах, правительство рассматривает варианты ее сокращения. Прежде всего, это делается для усиления точечного и регионально обоснованного ее применения.
"Ипотека - это, прежде всего, способ коммерческого приобретения жилья. И все, кто могут ее себе позволить, должны понимать ответственность. Ее развитие диктуют рыночные законы. А поэтому массовой ипотека не может быть по определению", - убеждена экономист.
Программы льготного ипотечного кредитования сокращали довольно плавно. Изменения касались суммы первоначального взноса, небольшого увеличения процента по кредиту, суммы самого кредита. Теперь же предстоит уточнить адресность. Тем, кто может позволить себе рыночную ипотеку, банки будут предлагать подходящие варианты, с учетом того, что во втором полугодии ставки начнут снижаться.
Выдачи ипотеки в России упали до минимума за полтора года
Также будут принимать во внимание региональные аспекты. "Показателем их учета может считаться и региональная кластеризация ипотечных программ", - разъясняет специалист.
Деление на пять региональных кластеров, по мнению эксперта, позволит оживить рынок жилья в глубинке либо в регионах, важных для крупных инвестиционных проектов. Несомненно, продолжат развитие дальневосточная, арктическая льготная ипотека.
"Эти шаги показывают, что государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики", - подытожила Казанцева.