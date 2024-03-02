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Нейросеть Meta* начала создавать антиисторические образы, сообщают СМИ - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Нейросеть Meta* начала создавать антиисторические образы, сообщают СМИ
Нейросеть Meta* начала создавать антиисторические образы, сообщают СМИ - 02.03.2024, ПРАЙМ
Нейросеть Meta* начала создавать антиисторические образы, сообщают СМИ
Генеративная нейросеть Imagine от Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начала создавать несоответствующие действительности образы... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T05:22+0300
2024-03-02T05:23+0300
сша
нейросеть
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МОСКВА, 2 мар –ПРАЙМ. Генеративная нейросеть Imagine от Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начала создавать несоответствующие действительности образы исторических фигур, сообщил портал Axios. Ранее американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность. Например, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны. "Искусственный интеллект Imagine от Meta* делает такие же исторические оплошности, из-за которых Google прекратила генерацию изображений людей в своем чат-боте Gemini две недели назад", – пишет Axios. Как сообщает портал, Imagine вносила "разнообразие" в ряды отцов-основателей США и заменяла американских колонистов женщинами азиатской внешности. Кроме того, на запрос "профессиональные игроки в американский футбол" нейросеть генерировала только женщин.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20240220/843118904.html
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сша, нейросеть
США, нейросеть
05:22 02.03.2024 (обновлено: 05:23 02.03.2024)
 
Нейросеть Meta* начала создавать антиисторические образы, сообщают СМИ

Axios: генеративная нейросеть Meta* начала создавать антиисторические образы

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
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МОСКВА, 2 мар –ПРАЙМ. Генеративная нейросеть Imagine от Meta* (ее деятельность запрещена в России как экстремистская) начала создавать несоответствующие действительности образы исторических фигур, сообщил портал Axios.
Ранее американская компания Google временно ограничила работу своей нейросети Gemini, которая в ответ на запросы пользователей сгенерировать исторических персонажей меняла их пол или расово-этническую принадлежность.
Например, она меняла цвет кожи викингам или немецким солдатам времен Второй мировой войны.
"Искусственный интеллект Imagine от Meta* делает такие же исторические оплошности, из-за которых Google прекратила генерацию изображений людей в своем чат-боте Gemini две недели назад", – пишет Axios.
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Как сообщает портал, Imagine вносила "разнообразие" в ряды отцов-основателей США и заменяла американских колонистов женщинами азиатской внешности. Кроме того, на запрос "профессиональные игроки в американский футбол" нейросеть генерировала только женщин.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
СШАнейросеть
 
 
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