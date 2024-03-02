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Россия уведомила США о пуске межконтинентальной ракеты "Ярс" - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Россия уведомила США о пуске межконтинентальной ракеты "Ярс"
Россия уведомила США о пуске межконтинентальной ракеты "Ярс" - 02.03.2024, ПРАЙМ
Россия уведомила США о пуске межконтинентальной ракеты "Ярс"
Россия проинформировала США о проведении учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", Вашингтон... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T05:29+0300
2024-03-02T05:45+0300
вооружения
россия
баллистическая ракета
сша
пентагон
уведомление
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Россия проинформировала США о проведении учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", Вашингтон внимательно следит за ситуацией, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. "Россия уведомила нас через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы продолжим следить за ситуацией", - сказал представитель американского военного ведомства. Как сообщили ранее в Минобороны, на государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.Пуск был произведен с целью подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Перед пуском РВСН отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс".
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россия, баллистическая ракета, сша, пентагон, уведомление
Вооружения, РОССИЯ, баллистическая ракета, США, Пентагон, уведомление
05:29 02.03.2024 (обновлено: 05:45 02.03.2024)
 
Россия уведомила США о пуске межконтинентальной ракеты "Ярс"

Пентагон: РФ уведомила США о пуске ракеты "Ярс", Вашингтон следит за ситуацией

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Россия проинформировала США о проведении учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", Вашингтон внимательно следит за ситуацией, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
"Россия уведомила нас через Центр по уменьшению ядерной опасности. Мы продолжим следить за ситуацией", - сказал представитель американского военного ведомства.
Как сообщили ранее в Минобороны, на государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.
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Лондон пытается убедить Берлин передать Киеву ракеты Taurus, пишут СМИ
Вчера, 14:44
Пуск был произведен с целью подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Перед пуском РВСН отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи ПГРК "Ярс".
 
ВооруженияРОССИЯбаллистическая ракетаСШАПентагонуведомление
 
 
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