https://1prime.ru/20240302/845812610.html

В миссии РФ при ООН прокомментировали запись разговора офицеров бундесвера

В миссии РФ при ООН прокомментировали запись разговора офицеров бундесвера - 02.03.2024, ПРАЙМ

В миссии РФ при ООН прокомментировали запись разговора офицеров бундесвера

Запись разговора высокопоставленных военных ФРГ с рассуждениями о подготовке к атаке на Крымский мост стала позором и потерей лица для Берлина, написал на своей | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T06:12+0300

2024-03-02T06:12+0300

2024-03-02T06:12+0300

россия

оон

германия

крымский мост

ракетный удар

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Запись разговора высокопоставленных военных ФРГ с рассуждениями о подготовке к атаке на Крымский мост стала позором и потерей лица для Берлина, написал на своей странице в соцсети Х первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Это полный позор и потеря лица для Германии, открывающей свои новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую. Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы", - указал Полянский. "Аналогия с 1930-ми годами неизбежна", - добавил он. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

https://1prime.ru/20240301/845808495.html

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россия, оон, германия, крымский мост, ракетный удар