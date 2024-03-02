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В миссии РФ при ООН прокомментировали запись разговора офицеров бундесвера
В миссии РФ при ООН прокомментировали запись разговора офицеров бундесвера - 02.03.2024, ПРАЙМ
В миссии РФ при ООН прокомментировали запись разговора офицеров бундесвера
Запись разговора высокопоставленных военных ФРГ с рассуждениями о подготовке к атаке на Крымский мост стала позором и потерей лица для Берлина, написал на своей | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T06:12+0300
2024-03-02T06:12+0300
2024-03-02T06:12+0300
россия
оон
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крымский мост
ракетный удар
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Запись разговора высокопоставленных военных ФРГ с рассуждениями о подготовке к атаке на Крымский мост стала позором и потерей лица для Берлина, написал на своей странице в соцсети Х первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Это полный позор и потеря лица для Германии, открывающей свои новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую. Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы", - указал Полянский. "Аналогия с 1930-ми годами неизбежна", - добавил он. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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россия, оон, германия, крымский мост, ракетный удар
РОССИЯ, ООН, ГЕРМАНИЯ, Крымский мост, ракетный удар
В миссии РФ при ООН прокомментировали запись разговора офицеров бундесвера
Полянский: запись разговора офицеров ФРГ о ракетном ударе - позор для Берлина
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Запись разговора высокопоставленных военных ФРГ с рассуждениями о подготовке к атаке на Крымский мост стала позором и потерей лица для Берлина, написал на своей странице в соцсети Х первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Это полный позор и потеря лица для Германии, открывающей свои новые стороны: лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую. Это уже не та страна, с которой мы подписывали дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы", - указал Полянский.
"Аналогия с 1930-ми годами неизбежна", - добавил он.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Захарова потребовала от ФРГ объяснить запись разговора офицеров бундесвера
По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, и, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост.
Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.