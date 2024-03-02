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В Госдуме обвинили Германию в подготовке к нападению на Россию

В Госдуме обвинили Германию в подготовке к нападению на Россию - 02.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме обвинили Германию в подготовке к нападению на Россию

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал разговор четырех представителей бундесвера об ударах по Крымскому мосту... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T06:59+0300

2024-03-02T06:59+0300

2024-03-02T07:00+0300

политика

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германия

ракетный удар

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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал разговор четырех представителей бундесвера об ударах по Крымскому мосту подготовкой нападения на Россию. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Разговор немецких вояк - это непросто треп под пиво и сосиски с квашеной капустой. Это хладнокровный расчетливый анализ врагов, готовящих нападение на Россию", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, примерно так же рассуждали кайзеровские офицеры в 1914 году либо гитлеровские штабисты в 1941-м. "Реваншизм у них жив, ненависть к России крепнет. Забыли поверженный Берлин и Акт о капитуляции Германии. А вот духа не хватает, потому и жалуются, что самыми современными ракетами Крымский мост не уничтожить", - подчеркнул депутат. По его словам, совершено правильно сказал президент Владимир Путин, что противники России должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории. "Остудите свои головы, вояки", - призвал Ивлев представителей бундесвера.

https://1prime.ru/20240302/845812610.html

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россия, госдума, германия, ракетный удар