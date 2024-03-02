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В Госдуме рассказали, как спасти дачу от весеннего потопа
В Госдуме рассказали, как спасти дачу от весеннего потопа - 02.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как спасти дачу от весеннего потопа
Уберечь дачные участки от весеннего потопа можно с помощью растений с сильными корнями и строительства бетонных дамб, рассказал председатель Союза дачников... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T08:25+0300
2024-03-02T08:25+0300
2024-03-02T08:25+0300
россия
дача
госдума
весна
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Уберечь дачные участки от весеннего потопа можно с помощью растений с сильными корнями и строительства бетонных дамб, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Никита Чаплин. По его словам, скоро придет весна, которая принесет с собой сезонные паводки, что придведет к подтоплению многих садовых участков."Противостоять разливу рек на дачных участках весной можно с помощью дренажной системы. Установите систему дренажа вдоль границы участка, чтобы она смогла удерживать воду и отводить ее в безопасное место. Для этого можно использовать дренажные канавы, трубы или емкости для сбора воды", - сообщил депутат.Как добавил депутат, для тех, у кого дача рядом с водоемами, есть другие методы: апример, выращивать растения с сильными корнями, которые помогут укрепить почву и предотвратить ее смыв.Также, по словам Чаплина, эффективным является метод засыпки и укрепления берегов камнями, гравием и другими непроцицаемыми материалами. "… Есть еще управление стоком. Обратитесь к инженерам или специалистам по водоснабжению, чтобы разработать план управления стоком воды. Они смогут предложить специальные технические решения, например, строительство плотин или водохранилищ", - посоветовал парламентарий. Важно отметить, что эффективность каждого из этих методов может зависеть от конкретных особенностей вашего участка и ближайшей реки, поэтому рекомендуется проконсультироваться с профессионалами по дизайну или гидротехнике, чтобы выбрать наиболее подходящие и эффективные решения для конкретной ситуации, резюмировал депутат.
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россия, дача, госдума, весна
РОССИЯ, дача, Госдума, весна
В Госдуме рассказали, как спасти дачу от весеннего потопа
Депутат Чаплин: уберечь дачу от потопа весной можно растениями сильных корней
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Уберечь дачные участки от весеннего потопа можно с помощью растений с сильными корнями и строительства бетонных дамб, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Никита Чаплин.
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По его словам, скоро придет весна, которая принесет с собой сезонные паводки, что придведет к подтоплению многих садовых участков.
"Противостоять разливу рек на дачных участках весной можно с помощью дренажной системы. Установите систему дренажа вдоль границы участка, чтобы она смогла удерживать воду и отводить ее в безопасное место. Для этого можно использовать дренажные канавы, трубы или емкости для сбора воды", - сообщил депутат.
Как добавил депутат, для тех, у кого дача рядом с водоемами, есть другие методы: апример, выращивать растения с сильными корнями, которые помогут укрепить почву и предотвратить ее смыв.
Также, по словам Чаплина, эффективным является метод засыпки и укрепления берегов камнями, гравием и другими непроцицаемыми материалами.
"… Есть еще управление стоком. Обратитесь к инженерам или специалистам по водоснабжению, чтобы разработать план управления стоком воды. Они смогут предложить специальные технические решения, например, строительство плотин или водохранилищ", - посоветовал парламентарий.
Важно отметить, что эффективность каждого из этих методов может зависеть от конкретных особенностей вашего участка и ближайшей реки, поэтому рекомендуется проконсультироваться с профессионалами по дизайну или гидротехнике, чтобы выбрать наиболее подходящие и эффективные решения для конкретной ситуации, резюмировал депутат.