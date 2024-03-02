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В Госдуме рассказали, как спасти дачу от весеннего потопа

В Госдуме рассказали, как спасти дачу от весеннего потопа - 02.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как спасти дачу от весеннего потопа

Уберечь дачные участки от весеннего потопа можно с помощью растений с сильными корнями и строительства бетонных дамб, рассказал председатель Союза дачников... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T08:25+0300

2024-03-02T08:25+0300

2024-03-02T08:25+0300

россия

дача

госдума

весна

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Уберечь дачные участки от весеннего потопа можно с помощью растений с сильными корнями и строительства бетонных дамб, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Никита Чаплин. По его словам, скоро придет весна, которая принесет с собой сезонные паводки, что придведет к подтоплению многих садовых участков."Противостоять разливу рек на дачных участках весной можно с помощью дренажной системы. Установите систему дренажа вдоль границы участка, чтобы она смогла удерживать воду и отводить ее в безопасное место. Для этого можно использовать дренажные канавы, трубы или емкости для сбора воды", - сообщил депутат.Как добавил депутат, для тех, у кого дача рядом с водоемами, есть другие методы: апример, выращивать растения с сильными корнями, которые помогут укрепить почву и предотвратить ее смыв.Также, по словам Чаплина, эффективным является метод засыпки и укрепления берегов камнями, гравием и другими непроцицаемыми материалами. "… Есть еще управление стоком. Обратитесь к инженерам или специалистам по водоснабжению, чтобы разработать план управления стоком воды. Они смогут предложить специальные технические решения, например, строительство плотин или водохранилищ", - посоветовал парламентарий. Важно отметить, что эффективность каждого из этих методов может зависеть от конкретных особенностей вашего участка и ближайшей реки, поэтому рекомендуется проконсультироваться с профессионалами по дизайну или гидротехнике, чтобы выбрать наиболее подходящие и эффективные решения для конкретной ситуации, резюмировал депутат.

https://1prime.ru/20240227/dacha-844536152.html

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россия, дача, госдума, весна