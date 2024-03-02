https://1prime.ru/20240302/845815369.html

На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт

На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт - 02.03.2024, ПРАЙМ

На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт

Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T09:22+0300

2024-03-02T09:22+0300

2024-03-02T09:22+0300

польша

украина

протесты фермеров

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на заблокированных КПП платят по 1000 злотых (около 250 долларов) за машину, пишет украинское издание "Страна.ua". "Тысяча злотых с одной машины - и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах", - приводит слова возмущенного украинского водителя издание. По данным издания, очередь со стороны Польши на КПП "Рава-Русская – Гребенне" растянулась на 28 километров. Накануне представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" и частично - "Ягодин", В 2023 году Европа столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным бесконтрольным наплывом в регион дешевого украинского зерна. На фоне этого польские перевозчики начали продолжительный протест, в рамках которого в ноябре прошлого года они заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе в Украиной. Протестующие требовали от Варшавы восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для организаций, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года и проверить их, а также разделить очереди порожних и загруженных машин.

https://1prime.ru/20240301/845777879.html

польша

украина

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польша, украина, протесты фермеров