Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт - 02.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240302/845815369.html
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт - 02.03.2024, ПРАЙМ
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт
Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T09:22+0300
2024-03-02T09:22+0300
польша
украина
протесты фермеров
https://1prime.ru/img/83610/34/836103413_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_36575b1db529023cef7a3299b02ed544.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на заблокированных КПП платят по 1000 злотых (около 250 долларов) за машину, пишет украинское издание "Страна.ua". "Тысяча злотых с одной машины - и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах", - приводит слова возмущенного украинского водителя издание. По данным издания, очередь со стороны Польши на КПП "Рава-Русская – Гребенне" растянулась на 28 километров. Накануне представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" и частично - "Ягодин", В 2023 году Европа столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным бесконтрольным наплывом в регион дешевого украинского зерна. На фоне этого польские перевозчики начали продолжительный протест, в рамках которого в ноябре прошлого года они заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе в Украиной. Протестующие требовали от Варшавы восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для организаций, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года и проверить их, а также разделить очереди порожних и загруженных машин.
https://1prime.ru/20240301/845777879.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83610/34/836103413_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_bcdbe7f497a84b1064cd92efe6c21619.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, протесты фермеров
ПОЛЬША, УКРАИНА, протесты фермеров
09:22 02.03.2024
 
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт

"Страна.ua": украинцы обвинили земляков в подкупе поляков для проезда на границе

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСитуация на КПП "Матвеев Курган" в Ростовской области
Ситуация на КПП Матвеев Курган в Ростовской области - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Украинские водители обвинили своих соотечественников в подкупе протестующих фермеров в Польше, которым, как утверждается, желающие проехать вне очереди на заблокированных КПП платят по 1000 злотых (около 250 долларов) за машину, пишет украинское издание "Страна.ua".
Париж - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Французские фермеры рассказали о пагубных последствиях политики властей
Вчера, 12:19
"Тысяча злотых с одной машины - и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу. Сегодня без очереди пытался проехать еще один коллега. Все на львовских номерах", - приводит слова возмущенного украинского водителя издание.
По данным издания, очередь со стороны Польши на КПП "Рава-Русская – Гребенне" растянулась на 28 километров.
Накануне представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" и частично - "Ягодин",
В 2023 году Европа столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным бесконтрольным наплывом в регион дешевого украинского зерна. На фоне этого польские перевозчики начали продолжительный протест, в рамках которого в ноябре прошлого года они заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе в Украиной. Протестующие требовали от Варшавы восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для организаций, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года и проверить их, а также разделить очереди порожних и загруженных машин.
 
ПОЛЬШАУКРАИНАпротесты фермеров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала