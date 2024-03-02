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Украина будет покупать российский газ, утверждают в Саудовской Аравии

Украина будет покупать российский газ, утверждают в Саудовской Аравии - 02.03.2024, ПРАЙМ

Украина будет покупать российский газ, утверждают в Саудовской Аравии

Москва и Киев пока не продлевают соглашение о транзите газа из России в страны Евросоюза. Однако европейцы не желают отказываться от дешевых энергоресурсов, а... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T09:47+0300

2024-03-02T09:47+0300

2024-03-02T09:49+0300

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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Москва и Киев пока не продлевают соглашение о транзите газа из России в страны Евросоюза. Однако европейцы не желают отказываться от дешевых энергоресурсов, а значит, Киеву придется пойти на уступки – вплоть до того, что Украина сама начнет закупать российское "голубое топливо", утверждает в статье для саудовской газеты Arab News обозреватель Мария Маалуф.Издание напоминает, что в конце нынешнего года истекает срок действия российско-украинского соглашения по транзиту газа в страны Евросоюза, в связи с чем возникает "опасная ситуация" – полное прекращение поставок российского трубопроводного газа в Европу. Ведь Украина отказалась продлевать договор, а Россия, как сообщается в статье, несколько раз заявляла, что никаких переговоров о продлении сделки не ведется."Однако Украине, возможно, придется продолжить транспортировку российского газа через свою территорию. Конфликт с Россией рано или поздно закончится, и Киев может попасть в экономическую зависимость от Москвы, потому что на его территории Россия зарабатывает твердую валюту", - предполагает Маалуф.При этом она отмечает, что Киев не решится блокировать транзит российского газа через свою территорию из боязни ответных Мер со стороны Москвы, например, усиления эскалации конфликта.В то же время Россия, как считает автор материала, может усилить давление на Запад - попытаться заключить соглашения со странами ОПЕК+, и это может ударить по Соединенным Штатам, Канаде и той же Европе. В частности, если страны ОПЕК+ снизят уровень добычи нефти, цены вырастут, что спровоцирует рецессию в западных экономиках, говорится в публикации."Лучшее стратегическое решение для Украины – не позволять простаивать своей масштабной газовой инфраструктуре. После окончания конфликта ей потребуется много энергоресурсов. Украина, возможно, захочет бойкотировать поставки российского газа, но реальность такова, что российское топливо гораздо дешевле, чем европейское. Поэтому Киеву придется смириться", - считает обозреватель.Более того, она предполагает, что "Украина будет сама покупать российский газ, если политические обстоятельства вынудят ее это сделать".При этом в материале упоминается высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что нефтегазовые компании Европы, а не Украина, могли бы заключить новые соглашения с "Газпромом" по транзиту газа. В этом случае, констатирует автор, Украина станет просто "каналом", по которому российское топливо будет транспортироваться в Европу.Из этого Маалуф делает вывод: "Следовательно, любое потенциальное газовое соглашение такого рода будет заключаться между Европой и Россией, а не между Россией и Украиной"."Братислава, вероятно, могла бы добиться успеха в обеспечении хороших экономических отношений между Москвой, Киевом и Брюсселем, продолжая поставки российского газа в Европу, несмотря на военных действий на Украине", - заключает автор.

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