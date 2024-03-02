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В США заявили о кризисе американских общественных институтов

В США заявили о кризисе американских общественных институтов - 02.03.2024, ПРАЙМ

В США заявили о кризисе американских общественных институтов

американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма . | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T10:51+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Из-за невозможности адаптироваться к стремительно меняющимся мировым условиям общественные институты США столкнулись с серьезным кризисом, написал в статье для издания Financial Times всемирно известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма ."Американские институты уже некоторое время неуклонно приходят в упадок и сейчас переживают серьезный кризис… Политический упадок происходит, когда институты общества не могут адаптироваться к меняющимся условиям", - написал политолог. Как отметил Фукуяма, бывший президент США Дональд Трамп демонстрирует большие шансы на победу в президентских выборах, учитывая его пять побед на праймериз и еще несколько потенциальных в "Супервторник" (вторник, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы - ред.), который пройдет 5 марта. По словам Фукуямы, последствия его переизбрания в ноябре 2024 года затронут все уголки земного шара."Почти треть электората верит в ложь о том, что президент Джо Байден украл выборы 2020 года. Согласно опросам, избиратели готовы переизбрать Дональда Трампа… Этот же Трамп отказывается поддерживать Украину и недавно предложил России напасть на любого союзника по НАТО, который не выплатит воображаемый долг за защиту США", - написал политолог. Фукуяма стал известен благодаря написанной в 1992 году книге "Конец истории и последний человек", в которой предрекал, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. Его книга вызвала широкий резонанс в научной среде и СМИ. Несмотря на то, что прогнозы Фукуямы не сбылись, к его мнению прислушиваются.

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