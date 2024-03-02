https://1prime.ru/20240302/845816957.html

В Палестине призвали наложить санкции на Израиль

В Палестине призвали наложить санкции на Израиль - 02.03.2024, ПРАЙМ

В Палестине призвали наложить санкции на Израиль

Международному сообществу нужно наложить санкции на Израиль в связи с операцией в секторе Газа, заявил в субботу 2 марта глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T10:54+0300

2024-03-02T10:54+0300

2024-03-02T10:55+0300

израиль

палестина

палестино-израильский конфликт

https://1prime.ru/img/84194/82/841948200_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_26880b330be15479bef497b53f044417.jpg

АНТАЛЬЯ, 2 мар - ПРАЙМ. Международному сообществу нужно наложить санкции на Израиль в связи с операцией в секторе Газа, заявил в субботу 2 марта глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. "Верным путем станет ввод санкций против Израиля за его действия в секторе Газа... Однако на данный момент у стран мира не хватает смелости сказать что-либо Израилю или признать его ответственность за геноцид в секторе Газа", - заявил министр на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье. Также аль-Малики призвал к международному расследованию инцидента на площади Набулси, жертвами которого стали более 100 человек. Выступавший на той же сессии глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб поддержал введение санкций, отметив, что в первую очередь их должны ввести США.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

https://1prime.ru/20240222/843143699.html

израиль

палестина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, палестина, палестино-израильский конфликт