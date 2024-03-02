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В Палестине призвали наложить санкции на Израиль
В Палестине призвали наложить санкции на Израиль - 02.03.2024, ПРАЙМ
В Палестине призвали наложить санкции на Израиль
Международному сообществу нужно наложить санкции на Израиль в связи с операцией в секторе Газа, заявил в субботу 2 марта глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T10:54+0300
2024-03-02T10:54+0300
2024-03-02T10:55+0300
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палестино-израильский конфликт
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АНТАЛЬЯ, 2 мар - ПРАЙМ. Международному сообществу нужно наложить санкции на Израиль в связи с операцией в секторе Газа, заявил в субботу 2 марта глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. "Верным путем станет ввод санкций против Израиля за его действия в секторе Газа... Однако на данный момент у стран мира не хватает смелости сказать что-либо Израилю или признать его ответственность за геноцид в секторе Газа", - заявил министр на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье. Также аль-Малики призвал к международному расследованию инцидента на площади Набулси, жертвами которого стали более 100 человек. Выступавший на той же сессии глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб поддержал введение санкций, отметив, что в первую очередь их должны ввести США.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
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израиль, палестина, палестино-израильский конфликт
ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, палестино-израильский конфликт
В Палестине призвали наложить санкции на Израиль
Глава МИД Палестины призвал ввести санкции против Израиля
АНТАЛЬЯ, 2 мар - ПРАЙМ. Международному сообществу нужно наложить санкции на Израиль в связи с операцией в секторе Газа, заявил в субботу 2 марта глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
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"Верным путем станет ввод санкций против Израиля за его действия в секторе Газа... Однако на данный момент у стран мира не хватает смелости сказать что-либо Израилю или признать его ответственность за геноцид в секторе Газа", - заявил министр на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье.
Также аль-Малики призвал к международному расследованию инцидента на площади Набулси, жертвами которого стали более 100 человек.
Выступавший на той же сессии глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб поддержал введение санкций, отметив, что в первую очередь их должны ввести США.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.