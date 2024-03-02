Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Палестине призвали наложить санкции на Израиль - 02.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240302/845816957.html
В Палестине призвали наложить санкции на Израиль
В Палестине призвали наложить санкции на Израиль - 02.03.2024, ПРАЙМ
В Палестине призвали наложить санкции на Израиль
Международному сообществу нужно наложить санкции на Израиль в связи с операцией в секторе Газа, заявил в субботу 2 марта глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T10:54+0300
2024-03-02T10:55+0300
израиль
палестина
палестино-израильский конфликт
https://1prime.ru/img/84194/82/841948200_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_26880b330be15479bef497b53f044417.jpg
АНТАЛЬЯ, 2 мар - ПРАЙМ. Международному сообществу нужно наложить санкции на Израиль в связи с операцией в секторе Газа, заявил в субботу 2 марта глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. "Верным путем станет ввод санкций против Израиля за его действия в секторе Газа... Однако на данный момент у стран мира не хватает смелости сказать что-либо Израилю или признать его ответственность за геноцид в секторе Газа", - заявил министр на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье. Также аль-Малики призвал к международному расследованию инцидента на площади Набулси, жертвами которого стали более 100 человек. Выступавший на той же сессии глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб поддержал введение санкций, отметив, что в первую очередь их должны ввести США.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
https://1prime.ru/20240222/843143699.html
израиль
палестина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84194/82/841948200_98:0:1902:1353_1920x0_80_0_0_277ce211777bc47a8c84d915365b6a4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, палестина, палестино-израильский конфликт
ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, палестино-израильский конфликт
10:54 02.03.2024 (обновлено: 10:55 02.03.2024)
 
В Палестине призвали наложить санкции на Израиль

Глава МИД Палестины призвал ввести санкции против Израиля

© РИА Новости . Вячеслав Татаровский | Перейти в медиабанкОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Вячеслав Татаровский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНТАЛЬЯ, 2 мар - ПРАЙМ. Международному сообществу нужно наложить санкции на Израиль в связи с операцией в секторе Газа, заявил в субботу 2 марта глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
Подготовка к саммиту G20 на Бали - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
В Индонезии поддержали бойкот связанной с Израилем продукции
22 февраля, 13:55
"Верным путем станет ввод санкций против Израиля за его действия в секторе Газа... Однако на данный момент у стран мира не хватает смелости сказать что-либо Израилю или признать его ответственность за геноцид в секторе Газа", - заявил министр на панельной сессии на Дипломатическом форуме в Анталье.
Также аль-Малики призвал к международному расследованию инцидента на площади Набулси, жертвами которого стали более 100 человек.
Выступавший на той же сессии глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб поддержал введение санкций, отметив, что в первую очередь их должны ввести США.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
 
ИЗРАИЛЬПАЛЕСТИНАпалестино-израильский конфликт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала