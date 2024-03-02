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В Петербурге произошло ЧП из-за падения беспилотника - 02.03.2024, ПРАЙМ
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В Петербурге произошло ЧП из-за падения беспилотника
В Петербурге произошло ЧП из-за падения беспилотника - 02.03.2024, ПРАЙМ
В Петербурге произошло ЧП из-за падения беспилотника
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП из-за взрыва беспилотника, в результате чего были повреждены два дома, рассказал губернатор города... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T11:52+0300
2024-03-02T11:54+0300
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — ПРАЙМ. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП из-за взрыва беспилотника, в результате чего были повреждены два дома, рассказал губернатор города Александр Беглов.По словам губернатора, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Жертв нет, однако шести гражданам потребовалась медицинская помощь. В их числе оказалась женщина 92 лет, которую госпитализировали с симптомами реакции на стресс. Уточняется, что жители поврежденных квартир эвакуированы и временно размещены в детском саду.Как рассказали очевидцы, причиной инцидента стало падение беспилотника."В 6.45-6.50 был огромный взрыв, по звуку это был очень мощный взрыв. Сначала подумала, что заправка взорвалась, потом подумали, что газ. А оказалось, что беспилотник... Ничего не видно было из окна. Потом увидели одну реанимацию, вторую, потом остальные машины", - рассказала РИА Новости жительница района Элеонора Демидова.
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россия, санкт-петербург
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
11:52 02.03.2024 (обновлено: 11:54 02.03.2024)
 
В Петербурге произошло ЧП из-за падения беспилотника

В Петербурге произошел взрыв после падения дрона

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — ПРАЙМ. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП из-за взрыва беспилотника, в результате чего были повреждены два дома, рассказал губернатор города Александр Беглов.
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По словам губернатора, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Жертв нет, однако шести гражданам потребовалась медицинская помощь. В их числе оказалась женщина 92 лет, которую госпитализировали с симптомами реакции на стресс.
Уточняется, что жители поврежденных квартир эвакуированы и временно размещены в детском саду.
Как рассказали очевидцы, причиной инцидента стало падение беспилотника.
"В 6.45-6.50 был огромный взрыв, по звуку это был очень мощный взрыв. Сначала подумала, что заправка взорвалась, потом подумали, что газ. А оказалось, что беспилотник... Ничего не видно было из окна. Потом увидели одну реанимацию, вторую, потом остальные машины", - рассказала РИА Новости жительница района Элеонора Демидова.
 
РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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