https://1prime.ru/20240302/845817720.html

В Петербурге произошло ЧП из-за падения беспилотника

В Петербурге произошло ЧП из-за падения беспилотника - 02.03.2024, ПРАЙМ

В Петербурге произошло ЧП из-за падения беспилотника

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП из-за взрыва беспилотника, в результате чего были повреждены два дома, рассказал губернатор города... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T11:52+0300

2024-03-02T11:52+0300

2024-03-02T11:54+0300

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — ПРАЙМ. В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП из-за взрыва беспилотника, в результате чего были повреждены два дома, рассказал губернатор города Александр Беглов.По словам губернатора, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Жертв нет, однако шести гражданам потребовалась медицинская помощь. В их числе оказалась женщина 92 лет, которую госпитализировали с симптомами реакции на стресс. Уточняется, что жители поврежденных квартир эвакуированы и временно размещены в детском саду.Как рассказали очевидцы, причиной инцидента стало падение беспилотника."В 6.45-6.50 был огромный взрыв, по звуку это был очень мощный взрыв. Сначала подумала, что заправка взорвалась, потом подумали, что газ. А оказалось, что беспилотник... Ничего не видно было из окна. Потом увидели одну реанимацию, вторую, потом остальные машины", - рассказала РИА Новости жительница района Элеонора Демидова.

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россия, санкт-петербург