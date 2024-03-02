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Путин и Токаев обсудили реализацию совместных проектов - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Путин и Токаев обсудили реализацию совместных проектов
Путин и Токаев обсудили реализацию совместных проектов - 02.03.2024, ПРАЙМ
Путин и Токаев обсудили реализацию совместных проектов
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры по телефону. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T12:12+0300
2024-03-02T12:38+0300
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры по телефону."Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В продолжение обмена мнениями, проведенного в ходе встречи 21 февраля в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.Сообщается, что в ходе разговора главы государств обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логической и энергетической сферах. Кроме того, они подтвердили взаимное намерение развивать всесторонее сотрудничество и стратегическое партнерство.Президент Казахстана также отметил содержательный, программный характер послания главы Кремля Федеральному Собранию.
https://1prime.ru/20240301/putin-845782959.html
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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
12:12 02.03.2024 (обновлено: 12:38 02.03.2024)
 
Путин и Токаев обсудили реализацию совместных проектов

Путин и Токаев обсудили реализацию проектов в сфере торговли и энергетики

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры по телефону.
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Вчера, 13:15
"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В продолжение обмена мнениями, проведенного в ходе встречи 21 февраля в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе разговора главы государств обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логической и энергетической сферах. Кроме того, они подтвердили взаимное намерение развивать всесторонее сотрудничество и стратегическое партнерство.
Президент Казахстана также отметил содержательный, программный характер послания главы Кремля Федеральному Собранию.
 
КАЗАХСТАНВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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