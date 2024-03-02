https://1prime.ru/20240302/845818167.html

Путин и Токаев обсудили реализацию совместных проектов

Путин и Токаев обсудили реализацию совместных проектов - 02.03.2024, ПРАЙМ

Путин и Токаев обсудили реализацию совместных проектов

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры по телефону. | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T12:12+0300

2024-03-02T12:12+0300

2024-03-02T12:38+0300

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры по телефону."Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В продолжение обмена мнениями, проведенного в ходе встречи 21 февраля в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.Сообщается, что в ходе разговора главы государств обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логической и энергетической сферах. Кроме того, они подтвердили взаимное намерение развивать всесторонее сотрудничество и стратегическое партнерство.Президент Казахстана также отметил содержательный, программный характер послания главы Кремля Федеральному Собранию.

https://1prime.ru/20240301/putin-845782959.html

казахстан

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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев