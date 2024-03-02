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Россия смогла переориентировать экспорт пиломатериалов, пишет СМИ

Россия смогла переориентировать экспорт пиломатериалов, пишет СМИ - 02.03.2024, ПРАЙМ

Россия смогла переориентировать экспорт пиломатериалов, пишет СМИ

После введения масштабных санкций Россия смогла переориентировать экспорт пиломатриалов с европейского рынка на азиатский, сообщает издание РБК со ссылкой на... | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T12:37+0300

2024-03-02T12:37+0300

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россия

пиломатериалы

мировая торговля

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. После введения масштабных санкций Россия смогла переориентировать экспорт пиломатриалов с европейского рынка на азиатский, сообщает издание РБК со ссылкой на данные "Рослесинфорга".Сообщается, что после вступления в силу рестрикций Киргизия, Корея и Гонконг заменили европейские страны (в первую очередь Эстонию и Финляндию) в перечне главных поставщиков российских пиломатериалов.За 2022 год Эстония импортировала из России 0,51 миллиона кубометров продукции, а Финляндия – 0,39 миллиона. Однако в 2023 году этих стран уже не было в десятке главных покупателей пиломатериалов, зато Киргизия нарастила импорт до 0,42 миллиона кубометров, Корея – до 0,34 миллиона, Гонконг – до 0,23 миллиона.Согласно материалу издания, в тройку лидеров по закупке пиломатриалов из России и в 2022, и в 2023 годах вошли Китай, Узбекистан и Казахстан.

https://1prime.ru/20240301/845809797.html

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россия, пиломатериалы, мировая торговля