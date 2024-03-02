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В России проработают новые маршруты экспорта СУГов в Китай
В России проработают новые маршруты экспорта СУГов в Китай - 02.03.2024, ПРАЙМ
В России проработают новые маршруты экспорта СУГов в Китай
Россия продолжает развивать неевропейские направления для поставок сжиженных углеводородных газов (СУГов), работает над развитием новых экспортных маршрутов в... | 02.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Россия продолжает развивать неевропейские направления для поставок сжиженных углеводородных газов (СУГов), работает над развитием новых экспортных маршрутов в Китай - первые партии уже отправлены через автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ и по ледовой переправе Нижнеленинское-Тунцзян, сообщили РИА Новости в исследовательской группе "Петромаркет". "Что касается перспектив азиатского экспорта СУГ из России, нам известно об успешной проработке новых маршрутов экспорта в Китай. Например, недавно первые партии газа были отправлены через автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ и по ледовой переправе Нижнеленинское-Тунцзян. Но оценивать перспективность поставок в объемных показателях пока рано", - пояснили в "Петромаркете". Всего поставки СУГов за рубеж из России по итогам 2023 года достигли 3,577 миллиона тонн, превысив таким образом показатели предыдущего на 3,4%, подсчитали аналитики группы. При этом экспорт в европейских направлениях, по оценке "Петромаркета", снизился на 16,5% по сравнению с 2022 годом - до 2,318 миллиона тонн. Турция, Афганистан и Китай продолжили вытеснять Европу из основных покупателей российских СУГов. Экспорт этого продукта в Турцию в прошедшем году увеличился на 93%, до 543 тысяч тонн, в страны Центральной Азии - на 83%, до 203 тысяч тонн, в Афганистан - в 1,2 раза, до 228 тысяч тонн, уточнили в "Петромаркете". Поставки в Монголию увеличились на 10%, до 42 тысяч тонн. Совокупный экспорт в Китай по железной дороге и автотранспортом вырос в 2023 году относительно 2022 года на 63%, до 244 тысяч тонн. Всего же объем экспорта в неевропейские направления по итогам 2023 года вырос на 84%, до 1,26 миллиона тонн, а его доля в совокупном экспорте СУГов России составила 35,2%, увеличившись с 19,8% в 2022 году. Евросоюз в конце 2023 года принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России с 12-месячным переходным периодом.
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россия, китай, суг
В России проработают новые маршруты экспорта СУГов в Китай
"Петромаркет": Россия прорабатывает новые маршруты экспорта СУГов в Китай
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Россия продолжает развивать неевропейские направления для поставок сжиженных углеводородных газов (СУГов), работает над развитием новых экспортных маршрутов в Китай - первые партии уже отправлены через автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ и по ледовой переправе Нижнеленинское-Тунцзян, сообщили РИА Новости в исследовательской группе "Петромаркет".
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"Что касается перспектив азиатского экспорта СУГ из России, нам известно об успешной проработке новых маршрутов экспорта в Китай. Например, недавно первые партии газа были отправлены через автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ и по ледовой переправе Нижнеленинское-Тунцзян. Но оценивать перспективность поставок в объемных показателях пока рано", - пояснили в "Петромаркете".
Всего поставки СУГов за рубеж из России по итогам 2023 года достигли 3,577 миллиона тонн, превысив таким образом показатели предыдущего на 3,4%, подсчитали аналитики группы.
При этом экспорт в европейских направлениях, по оценке "Петромаркета", снизился на 16,5% по сравнению с 2022 годом - до 2,318 миллиона тонн. Турция, Афганистан и Китай продолжили вытеснять Европу из основных покупателей российских СУГов.
Экспорт этого продукта в Турцию в прошедшем году увеличился на 93%, до 543 тысяч тонн, в страны Центральной Азии - на 83%, до 203 тысяч тонн, в Афганистан - в 1,2 раза, до 228 тысяч тонн, уточнили в "Петромаркете". Поставки в Монголию увеличились на 10%, до 42 тысяч тонн. Совокупный экспорт в Китай по железной дороге и автотранспортом вырос в 2023 году относительно 2022 года на 63%, до 244 тысяч тонн.
Всего же объем экспорта в неевропейские направления по итогам 2023 года вырос на 84%, до 1,26 миллиона тонн, а его доля в совокупном экспорте СУГов России составила 35,2%, увеличившись с 19,8% в 2022 году.
Евросоюз в конце 2023 года принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России с 12-месячным переходным периодом.