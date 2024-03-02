https://1prime.ru/20240302/845819482.html

США хотят провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A

США хотят провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A - 02.03.2024, ПРАЙМ

США хотят провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A

США планируют провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A, пишет издание The War ZoneЮ, ссылаясь на неназванного представителя ВВС США. | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T13:30+0300

2024-03-02T13:30+0300

2024-03-02T13:30+0300

сша

гиперзвуковые ракеты

вооружения

https://1prime.ru/img/84289/95/842899518_0:22:1290:748_1920x0_80_0_0_3c51156fba2c858b44fc151a28f0e3a0.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США планируют провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A, пишет издание The War ZoneЮ, ссылаясь на неназванного представителя ВВС США. "Разработка AGM-183 ARRW в настоящее время находится на этапе эксплуатационных испытаний. ВВС завершили три из четырех запланированных испытаний. Решение о производстве пока не принято", - приводит издание слова представителя ВВС США. Отмечается, что три упомянутых испытания были проведены в марте, августе и октябре 2023 года. Ранее портал Defense News со ссылкой на заявление военных сообщил, что ВВС США 19 августа впервые за несколько месяцев провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, запустив ее с бомбардировщика. Данное испытание стало первым после неудачного теста данного прототипа, который состоялся в марте 2023 года. Подробная информация о том, завершилось ли новое испытание успехом, не приводилась.

https://1prime.ru/20240302/845812360.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, гиперзвуковые ракеты