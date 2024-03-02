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США хотят провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A - 02.03.2024, ПРАЙМ
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США хотят провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A
США хотят провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A - 02.03.2024, ПРАЙМ
США хотят провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A
США планируют провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A, пишет издание The War ZoneЮ, ссылаясь на неназванного представителя ВВС США. | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T13:30+0300
2024-03-02T13:30+0300
сша
гиперзвуковые ракеты
вооружения
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США планируют провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A, пишет издание The War ZoneЮ, ссылаясь на неназванного представителя ВВС США. "Разработка AGM-183 ARRW в настоящее время находится на этапе эксплуатационных испытаний. ВВС завершили три из четырех запланированных испытаний. Решение о производстве пока не принято", - приводит издание слова представителя ВВС США. Отмечается, что три упомянутых испытания были проведены в марте, августе и октябре 2023 года. Ранее портал Defense News со ссылкой на заявление военных сообщил, что ВВС США 19 августа впервые за несколько месяцев провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, запустив ее с бомбардировщика. Данное испытание стало первым после неудачного теста данного прототипа, который состоялся в марте 2023 года. Подробная информация о том, завершилось ли новое испытание успехом, не приводилась.
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сша, гиперзвуковые ракеты
США, гиперзвуковые ракеты, Вооружения
13:30 02.03.2024
 
США хотят провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A

The War Zone: США могут провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон"
Запуск ракеты Циркон - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. США планируют провести новое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A, пишет издание The War ZoneЮ, ссылаясь на неназванного представителя ВВС США.
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"Разработка AGM-183 ARRW в настоящее время находится на этапе эксплуатационных испытаний. ВВС завершили три из четырех запланированных испытаний. Решение о производстве пока не принято", - приводит издание слова представителя ВВС США.
Отмечается, что три упомянутых испытания были проведены в марте, августе и октябре 2023 года.
Ранее портал Defense News со ссылкой на заявление военных сообщил, что ВВС США 19 августа впервые за несколько месяцев провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, запустив ее с бомбардировщика. Данное испытание стало первым после неудачного теста данного прототипа, который состоялся в марте 2023 года. Подробная информация о том, завершилось ли новое испытание успехом, не приводилась.
 
ВооруженияСШАгиперзвуковые ракеты
 
 
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