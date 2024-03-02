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Раскрыто, сколько денег потребуется на исполнение послания Путина - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько денег потребуется на исполнение послания Путина
Раскрыто, сколько денег потребуется на исполнение послания Путина - 02.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько денег потребуется на исполнение послания Путина
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручения на общую сумму порядка 17 триллионов рублей до 2030 года, сообщает издание... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T13:42+0300
2024-03-02T13:42+0300
россия
владимир путин
федеральное собрание
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручения на общую сумму порядка 17 триллионов рублей до 2030 года, сообщает издание РИА Новости. Сообщается, что, согласно расчетам агентства, ежегодно планируется тратить примерно 2,83 триллиона рублей на осуществление задуманных проектов.Так, основные направления расходов включают модернизацию коммунальной инфраструктуры (4,5 триллиона рублей), социальную сферу (3,3 триллиона), инфраструктурные проекты (один триллион), экономическое развитие (1,2 триллиона), развитие регионов (2,3 триллиона) и поддержку науки (2,3 триллиона).Минфин пока не опубликовал точные цифры для реализации предложенных программ. Тем не менее ведомство заявило, что на дополнительные расходы есть средства.В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что все предложения президента будут выполнены.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
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россия, владимир путин, федеральное собрание
РОССИЯ, Владимир Путин, Федеральное собрание
13:42 02.03.2024
 
Раскрыто, сколько денег потребуется на исполнение послания Путина

"РИА Новости": Путин в послании парламенту дал поручения на 17 трлн рублей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручения на общую сумму порядка 17 триллионов рублей до 2030 года, сообщает издание РИА Новости.
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Сообщается, что, согласно расчетам агентства, ежегодно планируется тратить примерно 2,83 триллиона рублей на осуществление задуманных проектов.
Так, основные направления расходов включают модернизацию коммунальной инфраструктуры (4,5 триллиона рублей), социальную сферу (3,3 триллиона), инфраструктурные проекты (один триллион), экономическое развитие (1,2 триллиона), развитие регионов (2,3 триллиона) и поддержку науки (2,3 триллиона).
Минфин пока не опубликовал точные цифры для реализации предложенных программ. Тем не менее ведомство заявило, что на дополнительные расходы есть средства.
В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что все предложения президента будут выполнены.
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
 
РОССИЯВладимир ПутинФедеральное собрание
 
 
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