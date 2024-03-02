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"Запись настоящая". Стало известно, кто записал разговор немецких офицеров
"Запись настоящая". Стало известно, кто записал разговор немецких офицеров - 02.03.2024, ПРАЙМ
"Запись настоящая". Стало известно, кто записал разговор немецких офицеров
Попавший к российским СМИ разговор высокопоставленных немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту, вероятно, настоящий, а за его записью могут стоять | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T13:56+0300
2024-03-02T13:56+0300
2024-03-02T14:06+0300
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БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Попавший к российским СМИ разговор высокопоставленных немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту, вероятно, настоящий, а за его записью могут стоять российские спецслужбы, пишет немецкое издание Bild."Мы выясняем, были ли перехвачены сообщения офицеров ВВС. Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры. Мы не можем ничего сказать о содержании перехваченных сообщений", - рассказал представитель бундесвера (мионобороны ФРГ).Как сообщает издание, неизвестно, откуда именно взялась эта запись, но есть основания полагать, что за прослушиванием разговора военных и его записью стоят российские спецслужбы.В свою очередь другое немейкое издание Berliner Zeitung называет эту запись подлинной. По материалу статьи, через несколько минут после публикации материала было ясно, что "это не был ни фейк, ни искусственный интеллект, а почти сорокаминутная запись встречи генералов ВВС высочайшей военной и политической взрывоопасности".Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
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"Запись настоящая". Стало известно, кто записал разговор немецких офицеров
Bild: российские спецслужбы стоят за записью разговора немецких офицеров
БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ
. Попавший к российским СМИ разговор высокопоставленных немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту, вероятно, настоящий, а за его записью могут стоять российские спецслужбы, пишет немецкое издание Bild
.
В минобороны ФРГ испугались утечки большого количества информации
"Мы выясняем, были ли перехвачены сообщения офицеров ВВС. Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры. Мы не можем ничего сказать о содержании перехваченных сообщений", - рассказал представитель бундесвера (мионобороны ФРГ).
Как сообщает издание, неизвестно, откуда именно взялась эта запись, но есть основания полагать, что за прослушиванием разговора военных и его записью стоят российские спецслужбы.
В свою очередь другое немейкое издание Berliner Zeitung
называет эту запись подлинной. По материалу статьи, через несколько минут после публикации материала было ясно, что "это не был ни фейк, ни искусственный интеллект, а почти сорокаминутная запись встречи генералов ВВС высочайшей военной и политической взрывоопасности".
Ранее, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Согласно сообщению, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.