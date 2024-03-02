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Нужно готовить систему здравоохранения к возможной войне, заявили в ФРГ - 02.03.2024, ПРАЙМ
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Нужно готовить систему здравоохранения к возможной войне, заявили в ФРГ
Нужно готовить систему здравоохранения к возможной войне, заявили в ФРГ - 02.03.2024, ПРАЙМ
Нужно готовить систему здравоохранения к возможной войне, заявили в ФРГ
Систему здравоохранения Германии нужно готовить к возможному военному столкновению, рассказал глава ведомства Карл Лаутербах в интервью немецкой газете Neue... | 02.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-02T14:35+0300
2024-03-02T14:35+0300
германия
минздрав
военная угроза
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БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Систему здравоохранения Германии нужно готовить к возможному военному столкновению, рассказал глава ведомства Карл Лаутербах в интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung. "Нам также необходимо изменение в системе здравоохранения. Тем более что Германия может стать центром по оказанию помощи раненым и пострадавшим из других стран в силу союзнических обязательств", - сказал глава ведомства, добавив, что Германия уже приняла на лечение больше раненых с Украины, чем любая другая европейская страна, - почти тысячу человек.Лаутербах подчеркнул, что подготовка врачей и больниц к военной ситуации может быть воспринята некоторыми как нагнетание страха, но это не так. По его словам, сейчас существует пробел в законодательстве существует пробел, который власти устраняют, "чтобы быть готовыми к катастрофе или даже к военному союзу - как бы маловероятно это ни было". Как добавил министр, в случае военного конфликта каждые врач, больница и ведомство здравоохранения должны знать, что делать. По его мнению, к лету текущего года он представит законопроект и рассчитывает, что кабмин его оперативно примет. "Он должен быть хорошо подготовлен. Мы уже обменялись идеями со специалистами из Вооруженных сил Германии и работаем вместе с министерством обороны и министерством внутренних дел", - отметил Лаутербах.
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германия, минздрав, военная угроза
ГЕРМАНИЯ, Минздрав, военная угроза
14:35 02.03.2024
 
Нужно готовить систему здравоохранения к возможной войне, заявили в ФРГ

Минздрав ФРГ: нужноготовить систему здравоохранения к возможной войне

© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Norbert Braun
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БЕРЛИН, 2 мар - ПРАЙМ. Систему здравоохранения Германии нужно готовить к возможному военному столкновению, рассказал глава ведомства Карл Лаутербах в интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung.
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"Нам также необходимо изменение в системе здравоохранения. Тем более что Германия может стать центром по оказанию помощи раненым и пострадавшим из других стран в силу союзнических обязательств", - сказал глава ведомства, добавив, что Германия уже приняла на лечение больше раненых с Украины, чем любая другая европейская страна, - почти тысячу человек.
Лаутербах подчеркнул, что подготовка врачей и больниц к военной ситуации может быть воспринята некоторыми как нагнетание страха, но это не так. По его словам, сейчас существует пробел в законодательстве существует пробел, который власти устраняют, "чтобы быть готовыми к катастрофе или даже к военному союзу - как бы маловероятно это ни было".
Как добавил министр, в случае военного конфликта каждые врач, больница и ведомство здравоохранения должны знать, что делать. По его мнению, к лету текущего года он представит законопроект и рассчитывает, что кабмин его оперативно примет.
"Он должен быть хорошо подготовлен. Мы уже обменялись идеями со специалистами из Вооруженных сил Германии и работаем вместе с министерством обороны и министерством внутренних дел", - отметил Лаутербах.
 
ГЕРМАНИЯМинздраввоенная угроза
 
 
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