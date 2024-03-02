https://1prime.ru/20240302/845820298.html

Россия симметрично ответит на изъятие Западом ее активов, пообещал Лавров

Россия симметрично ответит на изъятие Западом ее активов, пообещал Лавров - 02.03.2024, ПРАЙМ

Россия симметрично ответит на изъятие Западом ее активов, пообещал Лавров

Россия будет взаимно отвечать в случае конфискации ее замороженных на Западе активов, заявил глава МИД страны Сергей Лавров. | 02.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-02T14:46+0300

2024-03-02T14:46+0300

2024-03-02T14:56+0300

россия

сергей лавров

замороженные российские активы

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Россия будет взаимно отвечать в случае конфискации ее замороженных на Западе активов, заявил глава МИД страны Сергей Лавров."Мы обязательно ответим, у нас тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов. Здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лавров также подчеркнул, что Россия будет действовать индивидуально в отношении иностранных компаний, которые ведут бизнес на российском рынке.Ранее агентство Bloomberg написало, что Германия, Франция и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражают наибольшую осторожность в вопросе возможной конфискации замороженных российских активов.По словам опрошенных агентством источников, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий России в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.

https://1prime.ru/20240302/845816449.html

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россия, сергей лавров, замороженные российские активы